IMPAS în negocieri! UE răbufnește și AMENINȚĂ Marea Britanie: 'Nu ne lăsăm impresionați de jocul reproșurilor' - VIDEO

Negociatorul-şef al Brexitului din partea UE, Michel Barnier, a avertizat vineri că UE ”nu se va lăsa impresionată” de Regatul Unit în negocierile cu privire la viitorul lor parteneriat post-Brexit, relatează AFP.

”Nu ne vom lăsa impresionaţi, eu nu mă voi lăsa impresionat de această formă de «blame game»”, un joc al reproşurilor instaurat de ”unii” din Regatul Unit care ”caută să ne atribuie nouă responsabilitatea consecinţelor” unei retrageri din UE, a declarat Barnier într-o conferinţă de presă la Bruxelles, scrie news.ro.

Evocând negocierile în curs cu privire la forma pe care o va lua relaţia între cele două părţi după Brexit atât în domeniul economic, cât şi strategic, francezul a insistat asupra unui paradox.

”Până în prezent, în toate documentele strategice britanice pe care le primim şi pe care eu le citesc cu atenţie (...) există o cerere a statu-quoului, o formă de continuitate destul de paradoxală, în contextul în care această ţară a luat ea însăşi decizia de a părăsi Uniunea Europeană”, a notat Barnier.

”Astfel, Regatul Unit pare să vrea să păstreze toate beneficiile relaţiei actuale, ieşind totodată din cadrul de reglementare, din cadrul nostru de supravegehre comună şi din implementarea lui”, a continuat el.

ÎNCREDERE

Plecarea britanică este prevăzută la sfârşitul lui martie 2019, iar cele două tabere s-au pus de acord asupra ideii unei perioade de tranziţie până la sfârşitul lui 2020, o perioadă necesară în vederea negocierii unui acord de liber-schimb, după ce Regatul Unit va deveni o ţară terţă.

”Dacă vrem să construim o nouă relaţie, este necesară o bază de încredere, trebuie de asemenea mai mult realism cu privire la ceea ce este şi va fi posibil şi cu privire la ceea ce nu este” posibil, a subliniat Barnier.

IREVERSIBIL

În regat, tensiunile în cadrul Guvernului britanic rămân puternice între susţinători ai unui Brexit ”dur” şi unuia ”blând”.

La o cină privată, la începutul săptămânii, de la care mai multe publicaţii au obţinut o înregistrare, ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a evocat UE drept un ”inamic” de combătut.

Şeful diplomaţiei britanice şi-a clamat admiraţia faţă de metodele în forţă ale preşedintelui american.

Euroscepticul Johnson a evocat, la această cină, o ”prăbuşire” a Brexitului, potrivit site-ului BuzzFeed News.

Un obişnuit al unor ieşiri intempestive, el a apreciat că premierul Theresa May va ”intra într-o fază în care vom fi mult mai combativi cu Bruxellesul”, potrivit acestor declaraţii înregistrate miercuri la o cină organizată în cadrul unei recepţii a unui grup de presiune conservator.

”Trebuie să acceptaţi faptul că asta se poate prăbuşi acum. Ok? Vreau ca nimeni să nu se panicheze în timpul acestei prăbuşiri. Fără panică. Totul va fi bine până la urmă”, a adăugat el.

Brexitul va fi ”ireversibil”, însă ”el riscă să nu fie cel pe care-l vrem noi”, a adăugat ministrul.

Boris Johnson a apreciat, astfel, că există un mare risc ca Regatul Unit să accepte un acord care încalcă numeroase ”linii roşii” ale susţinătorilor unui Brexit fără concesii, precum cel pe care-l apără el, care să menţină ţara ”încarcerată pe orbită în jurul UE, în Uniunea Vamală şi într-o mare măsură în piaţa unică”.

Susţinătorii unui Brexit ”dur” se tem că alinierea până la sfârşitul lui 2020 ar putea deveni permanentă după această dată şi că ar putea să golească, astfel, de sens o ieşire din Uniune, în contextul în care Londra nu a decis încă ce fel de relaţie nouă doreşte cu Bruxellesul după Brexit.

”ÎL ADMIR TOT MAI MULT PE DONALD TRUMP”

”Dacă nu aveţi curajul unei politici independente, nu veţi obţine niciodată beneficiile economice ale Brexitului. Nu veţi obţine niciodată beneficiile politice ale Brexitului”, a subliniat el.

Johnson a apreciat că Trump atacă în forţă Bruxellesul.

”Imaginaţi-vi-l pe Donald Trump făcând Brexitul”, a îndemnat el, apreciind că ”s-ar implica în el extrem de dur”.

”Îl admir tot mai mult pe Donald Trump. Sunt tot mai convins că există o metodă în nebunia sa”, a adăugat şeful diplomaţiei britanice.

"We are not going to be intimidated by this form of blame game" - EU Brexit negotiator Michel Barnier on the UK's "status quo" position #Brexithttps://t.co/6k0FqewBCd pic.twitter.com/NlZdNkdMjP