Impozitul URIAŞ plătit de Uber este un mare FAKE NEWS / ANALIZĂ

În spaţiul public circulă, de câteva zile, informaţia că subsidiara Uber din România ar plăti taxe de trei ori mai mari decât restul companiilor de taximetrie din Bucureşti. Deşi contestată de mulţi încă de la apariţie, ipoteza pare a fi atractivă în conflictul dintre cele două patronate, dar şi dintre taximetrişti şi şoferii de la Uber. Jurnaliştii de la România Curată acuză că ştirea este "fake-news" şi au făcut în acest sens o analiză la sânge, prin care, spun ei, au reuşit să demonteze informaţiile.

"Prima inadvertență este profitul Uber din 2016. Pe site-ul ministerului de finanțe, Uber Systems figurează cu un profit brut de 342.816 lei și un net de 155.816 lei. Diferența dintre cele două este de 187.000 de lei, cât scrie în articol. Numai că această diferență nu reprezintă automat impozitul plătit la stat pentru anul 2016, nu are cum! Rezultă că firma ar fi plătit un impozit pe profit de 55%. Impozitul pe profit în România este de 16%, deci suma a fost de maximum 55.000 de lei (mai puțin dacă s-a și reinvestit ceva de acolo). De unde vine exact diferența e de întrebat firma sau vreun contabil priceput – cel mult, dacă banii chiar au ajuns la stat, vor fi scăzuți din plățile anilor următori. Dacă o firmă chiar ar fi taxată cu 54% din profitul fiscal în România, aia era de fapt știrea!

Deci după prima rundă de verificări am ajuns la o sumă de cel puțin trei ori mai mică în dreptul Uber.

A doua inadvertență este omisiunea completă a unei firme. Speed Taxi și-a separat activitatea de transport de cea de dispecerat, dar la căutarea pe ministerul finanțelor apar pe primele locuri ambele entități. Una dintre ele are un profit de 1,8 milioane de lei, din care 290 de mii de lei datorați la stat.

Deci după a doua rundă de verificări ajungem la o cifră de cinci ori mai mare decât UBER la o singură companie.

Adio titlu!

Mai departe, datele sunt corecte: Restul firmelor fie au raportat un profit minuscul, fie l-au reinvestit și au scăpat de impozit, fie au mers pe pierdere.

Uber are 25.000 de șoferi. De acord, ei conduc mai rar decât taximetriștii de meserie, unii ies pe traseu, la propriu, din an în Paști. Dar totuși… Suma plătită de Uber ca impozit pe profit este de 2 (doi!) lei pe an per șofer. Dacă era adevărat titlul viralului ar fi fost șapte lei. Cât o singură cursă mai scurtă. Speed Taxi, cu 2500 de taxiuri, dă la stat vreo 100 de lei de șofer pe an, cât o târguială de sâmbătă-seara. Restul plătesc nimic sau aproape nimic.", scriu cei de la România Curată.

