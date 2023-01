Împușcături în masă la sărbătorirea Anului Nou chinezesc, în California. Mai multe victime / FOTO

Mai multe victime sunt anunțate în urma unui schimb de focuri de armă în timpul sărbătoririi Anului Nou Lunar Chinezesc în California.

Poliția se află la locul ataculului din Monterey Park, un oraș situat la est de Los Angeles, iar videoclipurile de pe rețelele de socializare par să arate ofițeri care împânzesc zona și pompieri care tratează victimele.

Zeci de mii de persoane se adunaseră după-amiază pentru un festival de două zile, considerat unul dintre cele mai mari din regiune.

Potrivit LA Times, împușcăturile au avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 22.00. relatează Sky News.

#Breaking #MontereyPark According to scanner reports 10 people have been fatally shot, 9 others injured during a #MassShooting at a business on Garvey Ave. The suspect is still on the loose according to PD on scene. #News #Developing #Shooting #LunarNewYear pic.twitter.com/YDFQ2gTLci