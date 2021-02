În 2020, stocul de spaţii industriale şi logistice moderne din România a crescut cu 72%

Cererea de pe piaţa sectorului industrial şi logistic a crescut în România cu 72%, în 2020, faţă de anul precedent, până la aproape 784.000 de metri pătraţi în tranzacţii de leasing, relevă raportul anual publicat, marţi, de Colliers.

Stocul total de spaţii industriale şi logistice moderne din România a ajuns la 5,7 milioane de metri pătraţi, în creştere cu peste 500.000 metri pătraţi faţă de anul 2019, potrivit agerpres.ro.

"România rămâne una dintre cele mai slab dezvoltate pieţe de logistică dintre marile ţări din Europa Centrală şi de Est, având aproximativ jumătate din stocul de depozite pe cap de locuitor în comparaţie cu Polonia şi un sfert din cel al Cehiei. Peste 0,5 milioane de metri pătraţi de noi spaţii industriale şi logistice moderne au fost livrate în 2020", potrivit estimărilor Colliers.

În Capitală sunt aproximativ jumătate dintre depozitele noi, restul suprafeţelor livrate fiind împărţite în ţară, mai ales în oraşe din Transilvania, dar şi în unele regiuni sudice ale ţării. Astfel, Bucureştiul a generat peste 70% din totalul contractelor de închiriere, urmat, la mare distanţă, de Timişoara şi Craiova.

Pe acest fond, industria FMCG a reprezentat o treime din cererea totală: trei contracte ale Carrefour şi Profi au fost printre cele mai mari înregistrare în "anul pandemic" şi au acoperit 200.000 de metri pătraţi. Următoarele două sectoare - logistica şi retailul - au generat, fiecare, peste 20% din toate contractele.

"Chiriile pentru spaţiile de depozitare prime clasa A au rămas în general stabile în 2020, între 3,8 - 3,9 euro pe metru pătrat în cazul halelor din jurul Bucureştiului şi puţin sub aceste niveluri în alte hub-uri din ţară. Consultanţii Colliers anticipează o uşoară creştere a chiriilor în următorii ani, din moment ce în Varşovia şi Budapesta tranzacţiile se pot închide la uşor sub 5 euro pe metru pătrat în cazul activelor prime. Între timp, rata de neocupare a crescut uşor în ultimii ani, spre 8% pentru Bucureşti (5% în 2019) şi Timişoara şi sub acest nivel în alte părţi ale ţării", se arată în raportul Colliers.

În ceea ce priveşte cererea, consultanţii estimează că va exista o creştere majoră din sectoarele orientate spre consumatori şi, în special, din zona comerţului electronic.

"(...) destul de multe dintre aceste companii intenţionează să folosească România ca pe o bază de operaţiuni pentru alte economii mai mici din regiune, cum ar fi Bulgaria, Serbia şi Grecia, transformând piaţa locală într-un hub regional mai mic. În cazul ofertei disponibile, dezvoltatorii au în plan mai bine de 0,6 milioane de metri pătraţi de noi spaţii industriale şi logistice în 2021, necesare atât pentru a acoperi cererea robustă, cât şi pentru a înlocui un stoc semnificativ de depozite mai vechi, care nu mai respectă rigorile tehnice prezente şi, uneori, nici pe cele de siguranţă", precizează sursa citată.

Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor. Cu operaţiuni în 67 de ţări, cei peste 15.000 de specialişti lucrează împreună pentru a oferi consultanţă de specialitate pentru chiriaşi, proprietari şi investitori.

Compania a consemnat venituri anuale de 3 miliarde de dolari (3,3 miliarde de dolari, inclusiv afiliaţii) şi gestionează active de 40 miliarde de dolari.