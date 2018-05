În cadrul Congresului Catolic de la Münster, cancelarul Angela Merkel se pronunţă pentru multilateralism

Cancelarul german, Angela Merkel, s-a folosit de ocazia oferită de o mare adunare religioasă, Congresul Catolic, pentru a reafirma vineri angajarea ţării pentru cooperare internaţională, relatează agenţia DPA.

''Am ales să întărim multilateralismul, şi în momente dificile'', a declarat Merkel în faţa celor prezenţi la Congresul Catolic, a cărui temă în acest an este pacea, eveniment ce are loc în oraşul german Münster (vest).''Aceasta este sarcina care se află acum în faţa noastră, mai presantă ca niciodată'', a adăugat Angela Merkel, referindu-se la decizia preşedintelui american, Donald Trump , de retragere a SUA din acordul internaţional privind programul nuclear iranian, decizie anunţată la începutul acestei săptămâni.Aproximativ 70.000 de vizitatori sunt aşteptaţi să participe la evenimentul de la Münster, ce se încheie duminică şi care reprezintă cea mai mare adunare laică a catolic ilor din Germania.Printre cei mai de seamă participanţi la Congresul Catolic de la Münster se află preşedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, şi preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.