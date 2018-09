În curând va fi lansat primul tractor 100% românesc de după Revoluție. Cum arată și cine îl produce

IRUM Reghin lansează în această toamnă, în anul Centenarului Unirii, primul tractor 100% românesc, conceput şi construit de inginerii societăţii, la 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare româneşti, a anunţat, vineri, Mircea Oltean, director general al companiei.

"Am hotărât să intrăm pe zona agricolă, mai precis am hotărât să apărem pe piaţă cu un tractor agricol. Dacă lumea ne percepea ca producător de tractoare şi utilaje forestiere, la această oră, după 9 ani (de la începerea producţiei de tractoare TAG sub licenţă Belarus, n.r.) deja lumea ne percepe în aceeaşi măsură ca şi producător de utilaje agricole. Şi pentru că avem un ceas aniversar, anul Centenarului, urmează să lansăm în toamna acestui an primul tractor 100% românesc, gândit şi făcut exclusiv de echipa noastră de ingineri talentaţi, după 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare româneşti din ţară", a arătat Mircea Oltean, într-o conferinţă de presă.



Potrivit directorului general al IRUM, anul viitor va începe producţia de tractoare, urmând ca la Reghin să fie produse 500 de unităţi în prima fază, în paralel cu cele fabricate sub licenţă Belarus, iar cele două tipuri de tractoare vor fi complementare, în sensul că vor fi tipuri diferite, cu putere diferită.



Seria zero a tractoarelor româneşti a depăşit deja faza de testare, iar IRUM va produce în primă fază tractoare cu gamă de putere cuprinsă între 85 şi 105 cai putere.



Noul tractor va fi promovat sub sloganul "Tractoare româneşti", în care peste 80% dintre componente sunt produse în România.



Conducerea IRUM Reghin a precizat că acestea nu vor fi tractoare low cost, deoarece vor fi utilaje performante la nivel mondial.



"Există anumite elemente punctuale în care este mai bine să intri în colaborare cu un producător tradiţional decât să inventezi tu roata, de exemplu Perkis, care de peste 80 de ani se ocupă de motoare. Vorbim de un tractor românesc, de o concepţie românească, dar sunt anumite componente pe care am găsit colaboratori externi, ca să scoatem un produs competitiv pe piaţa mondială (...) O fabrică integrată cum este IRUM - cu turnătorie, forjă, prelucrări mecanice, sudură, confecţii metalice, montaj - în Occident nu prea găseşti. În general sunt firme care au un produs şi apelează la colaboratori, noi facem un pic de excepţie de la regulă, deocamdată, funcţionând astfel. Dar este foarte greu să controlezi atâtea zone şi atunci sunt parteneri implicaţi", a arătat Mircea Oltean.



Tractorul românesc produs de IRUM Reghin va fi prezentat oficial la cel mai mare eveniment agricol din Romania, INDAGRA, organizat de catre ROMEXPO împreună cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, în perioada 31-octombrie - 4 noiembrie.



În luna septembrie 2016, producătorul român de tractoare articulate forestiere SC IRUM SA Reghin, companie cu capital exclusiv românesc, a lansat trei utilaje forestiere noi - TAF 2012 G, TAF 4F GT by LOGSET şi IFRON POWERSHIFT - două dintre acestea fiind concepute exclusiv de inginerii societăţii şi fabricate la Reghin.



IRUM Reghin a inaugurat, în septembrie 2015, primul centru de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole şi forestiere din România, iFOR, în urma unei investiţii de aproape 12 milioane de lei, primele utilaje concepute aici fiind TAF 2012 G şi IFRON POWERSHIFT, iar acum, la împlinirea a 65 de ani de activitate, lansează noile tractoare agricole româneşti.



IRUM Reghin a fost fondată în 1953 şi a devenit o societate cu capital complet privat în anul 1999, când societatea Maviprod (care împlineşte 25 de ani) a preluat-o şi a menţinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de maşini şi utilaje dedicate industriei forestiere. Ulterior, IRUM a fost modernizată, a intrat în colaborare cu compania Perkins, a extins liniile de producţie şi a înfiinţat primul centru de cercetare privat din România, în domeniul maşinilor şi utilajelor.