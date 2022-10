În lipsă de altceva, rușii ar fi băut până și detergentul de pardoseli/ Video

O familie din regiunea Herson, din Ucraina, s-a adăpostit de frica bombardamentelor, iar când s-au întors acasă au constatat că soldații ruși trecuseră în vizită.

Proprietarii au găsit masa întinsă și farfuriile din care mâncaseră soldații. Totuși, ceva mai ciudat le-a atras atenția: pe masă se aflau 6 pahare care conțineau un lichid albastru, iar lângă pahare era sticla de detergent de pardoseli, care are fix aceeași culoare cu lichidul aflat în pahare.

???? Nothing unusual, in the #Kherson region, the invaders, apparently, drank the tile cleaner. The video was posted by local residents.



What did they eat? Sponges? pic.twitter.com/71mSNW0JYw