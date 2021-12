În lipsa serbărilor, un actor s-a transformat în 'Moş Crăciun online': 'Copiii sunt destul de imprevizibili și extrem de sinceri în faţa moşului'

Un tânăr actor din Buzău, care de mai bine de 12 ani, în luna decembrie, joacă rolul lui Moş Crăciun, s-a văzut nevoit să se adapteze vremurilor şi a ajuns să fie Moş Crăciun chiar şi online. El tânjeşte după serbările de Crăciun în şcoli şi grădiniţe şi după interacţiunea cu copiii, despre care afirmă amuzat că ”sunt imprevizibili”, iar ”întrebările lor te pot pune în dificultate”. ”Ajung să spună fel de fel de lucruri din casă care nu întotdeauna trebuie spuse şi pe care, în mod normal, probabil că nu le divulgă”, povesteşte el, conform news.ro.

Adrian Nicolae, un tânăr actor din Buzău care de mai bine de 12 ani, în luna decembrie, joacă rolul lui Moş Crăciun pentru copii s-a văzut nevoit să se adapteze vremurilor şi a ajuns să îl interpreteze pe Moş din faţa telefonului sau a calculatorului. Totul s-a întâmplat prima dată în urmă cu un an, când pandemia a impus condiţiile de distanţare socială şi nu s-au mai putut organiza serbările de Crăciun în şcoli, grădiniţe sau la firmele la care aveau loc astfel de serbări pentru copiii angajaţilor.

Prin urmare, în 2020, Adrian Nicolae a ajuns să interpreteze rolul cu care este atât de familiarizat chiar în propria locuinţă, în faţa unui telefon sau a unui calculator.

„În condiţiile în care şcolile şi grădiniţele nu au mai putut organiza serbări de Crăciun, a trebuit să mă adaptez vremurilor şi să fac altceva. Bineînţeles, mai merg la oameni acasă pentru a-i bucura pe cei mici, dar am ajuns să fac şi Moş Crăciun online. Ideea cu moşul online mi-a venit când anul trecut, o clasă dintr-o şcoală a decis să facă o serbare online în care fiecare copil a intrat şi a spus o poezie online şi m-au întrebat şi pe mine dacă pot fi prezent pentru cei mici. Am acceptat imediat, doamna învăţătoare mi-a dat câteva date despre fiecare, astfel că am discutat cu fiecare copil. Am făcut acasă un décor cu o perdea roşie şi o instalaţie şi, spre surprinderea mea, chiar a fost o serbare reuşită. La un moment dat am constatat că ne-am întins mult mai mult decât prevăzusem, semn ca celor mici le-a plăcut şi aşa am decis să repet această experienţă", povesteşte actorul Adrian Nicolae.

Buzoianul spune că are deja ziua de 24 decembrie ocupată în totalitate pentru a merge la cei mai cuminţi copii, dar precizează că, dacă va avea solicitări, se gândeşte să „lucreze" chiar şi în ziua de Crăciun.

„În data de 24 decembrie sunt deja ocupat, având şi câteva solicitări de a merge la domiciliu, dar şi online. Anul acesta mi-am propus să lucrez chiar şi în ziua de Crăciun. Dacă vor mai fi doritori, prin intermediul contului de Facebook voi lua legătură cu ei şi voi fi Moş Crăciun chiar şi online. Bineînţeles că mie mi-ar plăcea să se permită organizarea acestor manifestări în şcoli şi grădiniţe, aşa cum se făcea odată, pentru că altceva este să fii acolo şi copiii să te simtă aproape de ei", spune Adrian Nicolae.

Adrian Nicolae a absolvit Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din Iaşi, a fost angajat al Teatrului Municipal Bacovia din Bacău, al Teatrului Dramatic Petroşani, al Teatrului de Păpuşi Brăila şi profesor la Palatul Copiilor din Buzău.

A intrat în rolul lui Moş Crăciun, pentru prima dată, în anul 2009, pe vremea când era angajat al Teatrului Dramatic „Ion D. Sârbu" din Petroşani, când o fabrică de bere din zonă a solicitat un Moş pentru sărbătorile de iarnă. De atunci, an de an, a jucat rolul moşului în faţa copiilor. Până în iarna anului 2019, ”Moş Adrian Nicolae” a mers an de an cu cadouri la copii angajaţilor din Spitalul Judeţean Buzău şi la cei internaţi pe Secţia de Pediatrie.

În ceea ce priveşte interacţiunea cu copiii, Adrian nu o descrie ca fiind cel mai uşor lucru şi spune că este nevoie să te adaptezi şi să improvizezi permanent.

„Sunt fel şi fel de copii. Unii au de toate şi nu pare să-i bucure mai nimic din ceea ce primesc şi atunci trebuie să găseşti acel ceva care să îi facă să simtă că este ceva magic, că este Crăciunul. Pe de altă parte, ajungi să vezi şi copii trişti, copii bolnav.i cărora trebuie să le redai speranţă fără să vadă că, om fiind, problema lor te afectează. Aici am oarecum noroc pentru că barba şi părul moşului îmi acoperă aproape toata faţa”, spune Adrian Nicolae.

Actorul susţine că nu a avut niciodată un text pregătit şi că experienţa l-a făcut să se descurce în fiecare situaţie.

„Copiii sunt destul de imprevizibili. Găseşti copii extraordinar de maturi pentru vârsta pe care o au şi care ajung sa îţi pună nişte întrebări care te blochează efectiv dar şi copii extrem de mici, la 4-5 ani. care spun că nu există moş Crăciun. Trebuie să creadă în Moş Crăciun, doar aşa pot simţi magia sărbătorilor. Acestora le spun că ce dovadă mai bună sa fie că există, decât faptul că am venit acolo.”, povesteşte artistul.

El este surprins şi de sinceritatea copiilor în dialogul cu Moş Crăciun.

”De asemenea,, copiii sunt extrem de sinceri în faţa moşului. Ajung să spună fel de fel de lucruri din casă care nu întotdeauna trebuie spuse şi pe care în mod normal probabil că nu le divulgă. Un copil mi-a spus odată că bunica lui are barbă şi mustaţă şi lui i se părea ceva ieşit din comun. A trebuit să îi spun că nu este singura şi că moşul a văzut nenumărate astfel de cazuri”, îşi aminteşte amuzat Adrian Nicolae.

„Cel mai mare secret este să rămâi în rol de la început până la sfârşit. Experienţa ca actor mă ajută foarte mult. Nu poţi intra la copii cu o voce de om bătrân şi abia mişcându-te iar apoi, după câteva minute, să îţi întinerească vocea şi să devii sprinten. pentru că ai stricat totul. Până acum nu m-a recunoscut nimeni. Cu siguranţă. un mare merit în treaba asta îl are costumul, dar şi machiajul şi..probabil. şi experienţa mea”. conchide el.