În luna iulie apare documentarul despre o celebră cântăreaţă - Cine este vedeta care acum are 69 de ani

„Suzi Q”, documentar despre cântăreaţa americană Suzi Quatro, celebră în anii 1970-1980, va rula pe 1 iulie în cinematografe, după care va fi disponibil online, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Premiera americană va avea loc pe 29 martie, la Sonoma International Film Festival. În principiu, având în vedere evoluţia epidemiei de Covid-19. La eveniment este aşteptat să participe şi artista în vârstă de 69 de ani. În Marea Britanie, unde cântăreaţa a avut mare succes, el a fost prezentat anul trecut.

Documentarul este regizat de Liam Firmager şi Tait Brady, care au lucrat patru ani la această producţie, şi cuprinde interviuri cu protagonista, dar şi cu Alice Cooper, Deborah Harry, Joan Jett şi Cherie Currie de la Runaways, Kathy Valentine de la Go-Go’s, Tina Weymouth de la Talking Heads şi Donita Sparks de la L7.

Suzi Quatro a devenit o senzaţie în Marea Britanie în 1973, când single-ul ei „Can the Can”, produs de Mike Chapman şi Nicky Chinn, s-a clasat pe primul loc în topuri, fiind urmat de „Devil Gate Drive” (1974). În plus, ea a colaborat cu nume precum Chris Norman de la Smokie şi cu The Pleasure Seekers şi Cradle.

În Statele Unite, muzica ei a fost vândută mai greu, spre deosebire de britanici care au văzut-o ca pe un sex-simbol şi un model pentru femeile din industrie.

Quatro a reuşit să ajungă în top 10 în SUA în 1978, cu „Stumblin’ In”, duetul cu Norman. Cântăreaţa a lansat în total 17 materiale de studio. Ea a jucat în serialele „Happy Days” (1977-1979), „Absolutely Fabulous” şi „Midsomer Murders”.