În Marea Britanie, preoţii români lucrează în IT, construcţii, inginerie, livrări, depozite

Părintele Andrei Dosoftei, preot în Scoția pentru românii din Aberdeen, Dundee, Inverness şi zonele limitrofe, a vorbit la Știrile TVR despre situația clericilor în societatea britanică."Prima experienţă cu scoţienii a fost interesantă. Ţin minte că, mergând într-un supermarket cu soţia, oamenii se uitau la mine destul de rezervaţi; nu ştiau cum să mă catalogheze: nu puteam fi catolic pentru că aveam soţie, evreu, la fel, pentru că nu aveam perciuni, musulman nici atât pentru că era sesizabilă crucea, iar pastor nu, pentru că aveam reverendă. Eram o specie «nouă»”, își amintește părintele Andrei."În Marea Britanie preoţii lucrează în IT, construcţii, inginerie, livrări, depozite etc. Eu am lucrat ca ospătar, ca infirmier în asistenţă socială privată, în construcţii, în administraţie, în traduceri, iar în prezent lucrez în livrări” spune preotul Andrei."Fără un loc de muncă nu te poţi întreţine. Nu e uşor să fii tată, preot şi angajat însă situaţia o impune şi preotul trebuie să facă faţă”, a spus clericul."Să fii preot în diaspora aduce multe provocări. De multe ori eşti pus în faţa unor situaţii neobişnuite şi dificile, dar trebuie să ai mereu tăria de a-i odihni pe oameni când au nevoie de sprijinul Bisericii”, spune Pr. Andrei Dosoftei. Sursa: Rgn Press