În numele tătălui - Steven Gerrard explică motivul tranferului lui Ianis Hagi

Steven Gerrard, antrenorul celor de la Rangers, a declarat că este un mare fan al lui Gheorghe Hagi, pe care l-a urmărit la Cupa Mondială din 1994. Gerrard este noul antrenor al lui Ianis Hagi, după ce acesta a fost împrumutat la Rangers, de gruparea belgiană, Genk, notează mediafax

Antrenorul lui Rangers a povestit că, la Campionatul European din 2000, ar fi trebuit să joace împotriva României, dar, din cauza unei accidentări, a fost nevoit să rămână pe banca de rezerve. Gerrard a mai spus că regretă că nu a avut șansa să joace împotriva lui Gheorghe Hagi.

”Performanțele lui de la Cupa Mondială din 1994 m-au făcut să sar de pe canapea. În 2000, la Euro, trebuia să fiu titular în meciul cu România dar am avut o problemă la gambă și am rămas pe bancă. Din păcate nu am avut șansa să joc împotriva lui, dar am fost în același loc cu el. Am fost un mare fan în copilărie”, a declarat Steven Gerrard la conferința de presă.

Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă Rangers, acolo unde va fost împrumutat, până la finalul sezonului