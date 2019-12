În plină anchetă de destituire, avocatul lui Donald Trump s-a deplasat în Ucraina! Cum a explicat Rudy Giuliani vizita la Kiev

Avocatul personal al preşedintelui Donald Trump şi figură centrală în dosarul ucrainean, Rudy Giuliani s-a aflat miercuri la Kiev pentru o documentare care vizează anularea anchetei ce vizează destituirea preşedintelui american, potrivit New York Times, relatează AFP, conform agerpres.ro.

În timp ce democraţii continuă ancheta la Washington, Giuliani s-a deplasat la Budapesta, în Ungaria, şi apoi la Kiev, în Ucraina, pentru a se întâlni cu foşti procurori ucraineni, potrivit ziarului citat.Întrebat despre aceste întâlniri, fostul primar al New York-ului a răspuns: ''Ca orice avocat bun, adun dovezi pentru a-mi apăra clientul de acuzaţiile false''.Potrivit The New York Times, Giuliani s-a întâlnit marţi la Budapesta cu fostul procuror Iuri Luţenko. Apoi el s-a dus miercuri la Kiev pentru ''a încerca să se întâlnească cu alţi foşti procurori ucraineni'', între care predecesorul lui Lutsenko, Viktor Şokin, a indicat ziarul menţionat, citând surse apropiate dosarului.

Rudy Giuliani se află în centrul dosarului ucrainean, care a provocat la sfârşitul lunii septembrie deschiderea de către democraţi a unei proceduri de destituire în Camera Reprezentanţilor.



A doua fază a anchetei pentru destituire împotriva preşedintelui american Donald Trump a început miercuri în Comisia Juridică din Camera Reprezentanţilor, congresmenii urmând să consulte public specialişti în legătură cu cadrul constituţional pentru paşii de urmat, notează DPA.



Liderul de la Casa Albă este acuzat de abuz de putere pentru că, împreună cu cercul său de apropiaţi, a desfăşurat o "campanie de presiuni" pentru a obliga Ucraina să îl ancheteze pe rivalul său politic democrat Joe Biden, înaintea alegerilor prezidenţiale de anul viitor.



Trump ar fi condiţionat o întâlnire la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi un ajutor de aproape 400 de milioane de dolari de un anunţ al Ucrainei privind deschiderea unei investigaţii de corupţie împotriva lui Biden.