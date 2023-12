În plină încălzire globală Beijingul a înregistrat cel mai friguros decembrie după 1951

Capitala Chinei, Beijing, şi-a doborât recordul de ore cu temperaturi sub zero grade Celsius în luna decembrie, ce data din anul 1951, după ce un val de frig a cuprins zone mari din întreaga ţară şi a adus cu sine viscol, făcând ca temperaturile să scadă până la minime istorice, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Porţiuni din nordul şi nord-estul ţării s-au confruntat cu un record de frig începând de săptămâna trecută, unele zone din nord-est atingând valori de minus 40 de grade Celsius şi chiar mai mici, în urma pătrunderii unui aer foarte rece dinspre Arctica.

Până duminică, un observator meteorologic din Beijing a înregistrat peste 300 de ore de temperaturi sub zero grade începând cu 11 decembrie, cele mai multe înregistrate pentru această lună de când au început măsurătorile meteorologice în 1951, potrivit cotidianului de stat Beijing Daily.De asemenea, capitala Chinei a îndurat în această perioadă nouă zile consecutive cu temperaturi sub minus 10 grade Celsius, a adăugat Beijing Daily.Mai multe oraşe din provincia Henan din centrul Chinei, la sud-vest de Beijing, se confruntă cu o criză de aprovizionare cu energie termică pe timp de iarnă, iar furnizorii de energie termică din oraşul Jiaozuo sunt la rândul lor sub presiune.Cazanele de încălzire de la JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing , unul dintre principalii furnizori din oraş, s-au defectat, lăsând unele cartiere cu o nevoie urgentă de mai multă energie termică, a anunţat duminică presa de stat chineză.Furnizorul se străduieşte să remedieze defecţiunea şi se aşteaptă să reia furnizarea agentului termic pe 26 decembrie, a anunţat presa de stat, fără a preciza numărul de cazane care s-au defectat.JiaoZuo WanFang Aluminium nu a dat curs deocamdată invitaţiei transmise prin e-mail de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.Oraşul va suspenda furnizarea de căldură pentru majoritatea întreprinderilor, cu excepţia furnizorilor de servicii esenţiale, cum ar fi spitalele şi centrele de bătrâni, pentru a acorda prioritate utilizării căldurii în sectorul rezidenţial. Cu toate acestea, unele complexe rezidenţiale vor fi în continuare afectate în timpul perioadei de întreţinere a dispozitivelor, potrivit unor relatări apărute în mass-media.Alte două oraşe din provincia Henan - Puyang şi Pingdingshan - au suspendat deja alimentarea cu energie termică a departamentelor guvernamentale şi a instituţiilor administrative pentru a prioritiza utilizarea rezidenţială a agentului termic, au declarat administraţiile locale, invocând vremea extrem de rece.Prognoza meteo arată că în cele trei oraşe temperaturile vor atinge duminică valori sub zero grade. În alte câteva zone din Henan, temperaturile vor coborî până la minus 15 grade Celsius în acest weekend, a anunţat sâmbătă autoritatea centrală de meteorologie din această provincie.Un aer mai cald este aşteptat să pătrundă totuşi din nordul ţării şi să se deplaseze spre sud, ridicând puţin temperaturile chiar din acest weekend.Începând de duminică de la ora locală 14:00 (06:00 GMT), temperaturile din multe zone in centrul şi estul Chinei au început să crească, ajungând la valori de peste 10 grade Celsius în anumite zone, au anunţat meteorologii chinezi.