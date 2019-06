În PSD se ia în calcul desființarea Secției Speciale: 'Dacă ei spun că nu e nevoie, nu văd de ce să o ţinem'

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a susţinut marţi că singura structură de Parchet care nu are nicio legătură cu politicul este Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), iar în cazul în care judecătorii vor spune că nu e nevoie de aceasta, ar putea fi desfiinţată.

"Secţia specială a pornit nu de la o propunere din Parlament a unui om politic, ci a pornit de la o realitate arătată de judecători, ei au spus că în foarte multe cazuri au simţit o presiune din partea procurorilor DNA, mai ales atunci când instrumentau anumite cazuri. Secţia specială, aşa cum a funcţionat ea până acum, mai bine sau mai puţin bine, a prezentat câteva date destul de îngrijorătoare, faptul că câteva mii de magistraţi aveau dosare penale. (...) Secţia a venit dinspre judecători, dacă judecătorii vor spune la un moment dat, in corpore, că nu e nevoie de secţie, nu văd de ce am ţine acea secţie. Dar să nu uităm că în momentul de faţă, singura structură de Parchet care nu are nicio legătură cu politicul este Secţia specială, unde oamenii sunt numiţi de plenul CSM. Dacă la celelalte funcţii intervine politicul, prin ministrul Justiţiei sau preşedintele României, aici avem o procedură strict la nivelul sistemului judiciar. Nu ştiu de ce nu ar fi o asemenea procedură în acord cu orice standard internaţional, pentru că judecătorii decid cine face parte şi din componenţă şi cine conduce această secţie", a declarat Robert Cazanciuc la Parlament.

În opinia sa, SIIJ trebuie să-i păstreze procedura de numire a procurorilor şi a conducerii la CSM, "fără niciun fel de interferenţă politică".

Întrebat dacă s-a discutat în PSD despre desfiinţarea Secţiei speciale, el a spus că nu.

"Am văzut că ea a trecut tacit de Cameră, o să facem discuţia în Comisia juridică, când va veni la Senat, şi cu siguranţă o să fie o discuţie amplă cu invitaţi de la CSM de faţă, să spună punctul de vedere. Vor fi toţi invitaţi, şi iniţiatorii, CSM şi asociaţiile de magistraţi şi vom putea spune punctul de vedere aşa cum au făcut-o şi atunci când au discutat prima dată Secţia în Comisia specială", a mai spus Cazanciuc.

Deputatul USR Stelian Ion a declarat luni pentru AGERPRES că marţi va depune la Parlament un proiect privind desfiinţarea SIIJ.

"Propunem desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Este o chestiune de consecvenţă din partea noastră. De la înfiinţarea acestei secţii am spus că este o mare greşeală. Lucrul acesta a fost confirmat şi de Comisia de la Veneţia, şi de atitudinea generală a magistraţilor, pe care am văzut-o ca reacţie faţă de existenţa şi activitatea acestei secţii şi mai ales de activitatea concretă din ultimul timp. Ni se confirmă toate temerile, în sensul în care pare că secţiile astea se ocupă mai mult de vendete şi de răfuieli cu procurorii care au îndrăznit să acceseze fapte de corupţie importante. (...) Nu trebuie să uităm de unde a venit, a venit din mintea lui Liviu Dragnea şi din dorinţa lui de a-şi subordona şi a găsi un instrument de subordonare a magistraţilor, de subminare a acestei puteri", a susţinut deputatul.

