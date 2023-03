În România, revine un singur pat de spital la 175 de bolnavi incurabili

Pacienții care se află în faza terminală a unor boli incurabile au nevoie de așa-numitele îngrijiri paliative.

Un raport al Ministerului Sănătății arată că aproape 175.000 de români au nevoie anual de îngrijire paliativă. Calculul reiese dintr-o formulă aplicată la nivel mondial: 66% din numărul deceselor înregistrate anual într-o țară, din care sunt excluse morțile subite și sinuciderile.

Sistemul public de sănătate din România are numai 1000 de paturi pentru îngrijire paliativă, conform aceluiași studiu. Practic, ar reveni un singur pat la 175 de bolnavi aflați în faza terminală a unor boli incurabile. Nu sunt suficiente resurse pentru a trata cu demnitate, cu empatie și răbdare pacienții aflați la capăt de drum.

Același studiu relevă că județele în care se înregistrează cea mai ridicată nevoie de îngrijire paliativă sunt Prahova, Dolj și Capitala, unde se înregistrează peste 6.000 de cazuri pe an. Alte județe cu nevoie ridicată, cu peste 5000 persoane anual, sunt Constanța, Iași, Suceava, Bihor și Cluj.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește îngrijirea paliativă ca ”abordare menită să amelioreze calitatea vieții pacienților și familiilor acestora, atunci când se confruntă cu probleme asociate bolilor amenințătoare de viață, prin prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea și tratarea impecabilă a durerii și a altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale”.

Pornind de la necesitatea îngrijirii speciale de care au nevoie pacienții aflați în faze terminale, Alina Ion a fondat un spital privat, în care definiția dată de OMS îngrijirii paliative este, în mod real, pusă în practică. Psiholog de profesie, ea spune că înlăturarea suferinței, prin terapia durerii, prin sprijin psihologic și spiritual reprezintă scopul și reușita carierei sale.

”Am fost născută pentru a alina dureri și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot sprijinul pe care mi-l dă, zi de zi. Am început de la 9 ani să îngrijesc bătrâni bolnavi, de care nici persoanele mature nu se puteau ocupa. Am îngrijit doi ani o vecină din sat, cu tot ce presupune îngrijirea unui pacient imbobilizat la pat. Apoi, au urmat și alții. Nu mi-a fost greu, am simțit că aceasta este menirea mea pe pământ și acum am ajuns la un alt nivel, poate cel mai de sus. Credința și empatia sunt aceleași, ca atunci când eram copil și îngrijeam bătrâni și bolnavi, cu toată dăruirea mea. Acum, în spital, sunt mereu în preajma pacienților, îi îmbrățișez și îi mângâi, în încurajez și le zâmbesc, așa cum aș face cu părinții mei. Așa cred eu că se face îngrijirea bolnavului: cu suflet!” – Alina Ion, fondatoare și manager al Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava”, din Pantelimon.

Îngrijirea paliativă ocupă un loc primordial în Spitalul Sfântul Sava, echipamentele de ultimă generație și specialiștii spitalului reușind să reducă la maximum posibil suferința pacienților. Spitalul Sfântul Sava are saloane speciale pentru îngrijire paliativă, supravegheate permanent și dotate cu oxigen medical. Sunt și 18 saloane, cu câte 2 paturi, cu sistem de monitorizare a funcțiilor vitale, în regim de terapie intensivă.

Familiile care au membri aflați în faze terminale ale unor boli, își doresc o trecere a acestora în lumea celor veșnice cât mai lină, lipsită de dureri, demnă. Modul în care personalul unui centru medical comunică familiei starea pacientului, frecvența cu care se transmit informațiile și modalitatea de exprimare, până la tonul folosit în comunicare sunt aspecte deosebit de importante în situații atât de delicate. Fiica unei paciente a Spitalului Sfântul Sava a exprimat mulțumiri pentru modul în care a fost îngrijită mama sa, printr-o scrisoare (v. facsimil).

Pe lângă îngrijirea paliativă, Spitalul Sfântul Sava este specializat în recuperare medicală. Din 2018, când a fost dat în folosință, până astăzi, Spitalul Sfântul Sava înregistrează cele mai bune rezultate în recuperarea medicală, pentru orice tip de afecțiune motorie rezultată în urma accidentelor, AVC, intervenții chirurgicale, boli degenerative etc.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

http://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/fizioterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/