În Sectorul 5, peste 30 de mii de copii au pășit în noul an școlar. Piedone: România are viitor bun!

Școlile din Sectorul 5 și-au deschis larg brațele către toți copiii care au intrat în noul an școlar, cu emoție dar și cu entuziasm.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a mers la câteva unități de învățământ din sector, pentru a susține elevii în prima zi de școală și pentru a le insufla curaj pe mai departe. Astfel, edilul s-a alăturat Liceului Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceului Teoretic „Ion Barbu” și Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”.

Copiii s-au putut bucura de cărticele de colorat, sub denumirea de Sfaturi de Siguranță pentru Școală, primite din partea Primarului Sectorului 5, ce au menirea de a-i face atenți la pericolul la care se pot expune în diferite situații dar și de a-i distra totodată.

De asemenea, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, s-au alăturat Primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Premierul Florin Cîțu și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a mers la Liceul Teoretic „Ion Barbu” și pentru a verifica stadiul acestuia, în urma lucrărilor de reabilitare, făcute cu ocazia începerii noului an școlar.

Întrucât edilul a dorit să ofere o față nouă acestui liceu ce aștepta de multă vreme o schimbare, în numai o lună de zile a reușit să aducă îmbunătățiri acestuia, precum: lucrări de reparare a fațadei și a asfaltului, vopsirea gardurilor, modernizarea claselor și a salii de sport, etc.

De asemenea, Primarul Sectorului 5 a mai comunicat faptul că liceul va putea beneficia, în curând, de cele 70 de calculatoare performante, de care copiii au atâta nevoie.

“ Tricolor, imn, viitor! Astăzi am avut onoarea să fiu printre cei mai buni! Astăzi... Piedone, bătrân, s-a întâlnit cu bobocii! Și... a fost fericit! Pe câțiva dintre ei i-am ținut de mânuțe! Am vorbit despre desene și despre... doamna Așa... la per-tu, ca-n povestea din mințile noastre! Acești copii sunt... nativ tehnologic! Prin ei... România are viitor bun!!! Să credeți mereu în ei! Să nu-i împiedicați niciodată să zboare, să viseze, să judece, să aleagă!!!! SIMT CĂ PRIN EI, ȚARA ACEASTA ARE UN MARE, MARE VIITOR!”, a precizat Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.