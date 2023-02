În SUA au loc funeraliile tânărului Tyre Nichols, care a murit la trei zile după ce a fost arestat şi bătut de poliţişti

În următoarele ore vor avea loc funeraliile lui Tyre Nichols, un tânăr negru din oraşul Memphis, în Statele Unite, care a murit la trei zile după ce a fost arestat şi bătut de poliţişti, relatează Rador.

La ceremonia de înmormântare, alături de familie şi prieteni va participa şi vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, precum şi rude ale lui George Floyd şi Breonna Taylor, ambii tineri de culoare care şi-au pierdut viaţa ca urmare a violenţei poliţiei americane.

Discursul comemorativ va fi susţinut de reverendul Al Sharpton, activist de cursă lungă pentru drepturi civile. "Ceea ce i s-a întâmplat lui Tyre este o ruşine pentru America", a declarat reverendul Al Sharpton.

"This violent act was not in pursuit of public safety," Vice President Kamala Harris says at Tyre Nichols' funeral.



"Was he not also entitled to the right to be safe?" Harris says. "Tyre Nichols should've been safe." pic.twitter.com/A827Ja1K5T