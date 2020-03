În Timiş vor fi cinci spitale de suport: Unele au materiale necesare doar pentru o săptămână sau două

Cinci unităţi medicale au fost desemnate să fie spitale de suport în judeţul Timiş, însă unele dintre acestea au materiale necesare pentru tratarea unor pacienţi infectaţi cu coronavirus doar pentru una sau două săptămâni.

Cele cinci spitale-suport din Timiş sunt: Spitalul CFR Timişoara, Spitalul Municipal Timişoara, Spitalul Municipal din Lugoj, Maternitatea Bega şi Spitalul Judeţean pentru cazurile grave. Acestea vin să sprijine Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara care deja tratează bolnavi infectaţi cu coronavirus.

Maternitatea Bega aparţine de Spitalul Judeţean, iar şeful acesteia, medicul Marius Craina, spune că s-au făcut deja pregătirile necesare

"Împreună cu colectivul secţiilor din Maternitatea Bega am întocmit graficele de lucru pe următoarele trei săptămâni, am desfăşurat pregătirea personalului pentru Zona Roşie, adică exerciţii privind îmbrăcarea cu echipamentele specifice şi dezbrăcarea, stabilirea tuturor circuitelor în noua situaţie şi continuăm cu aprovizionarea cu materiale speciale. Toată activitatea curentă este oprită, azi şi mâine vom externa toate pacientele şi vom desfăşura doar activitate specifică Covid. Toate pacientele care nu pot fi externate vor fi transferate la cealaltă maternitate din oraş, la Maternitatea Odobescu”, a declarat medicul Marius Craina.

Şi la Spitalul Judeţean din Timişoara s-au luat măsuri, încă din luna decembrie a anului trecut, când au apărut primele cazuri de coronavirus în China.

"Noi am făcut Planul Alb, suntem pregătiţi. Noi, ca Spital Judeţean, am început să luăm o serie de măsuri încă din luna decembrie. Acum, că am fost desemnat spital-suport, am luat decizii mai multe pentru a ne proteja personalul medical şi pacienţii care vin, pentru a le putea acorda îngrijiri tuturor. Avem foarte mulţi specialişti de mare anvergură în spital care au contribuit masiv la efortul de a securiza personalul. La UPU se intră separat, la intrare există un cort mare, în care pacienţii sunt triaţi. Camera de primiri urgenţe a fost împărţită în două, pentru ca cele două încăperi să nu mai comunice. Există intrare şi ieşire separată. Temerea principală este răspândirea comunitară. Am redus activitatea, pentru ca medicii să nu se întâlnească toţi”, a declarat Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Spitalul Municipal Timişoara va pune la dispoziţie 50 de paturi cu dispozitive cu oxigen.

"Noi putem pune la dispoziţie Clinica de Dermato-Venerice, respectiv 50 de paturi, cu oxigen la fiecare pat, pentru pacienţii infectaţi, cazurile uşoare şi medii. Punem la dispoziţie spaţiu pentru cele două aparate RT-PCR, pentru testare, la noi se pot efectua până la 250 de probe pe zi. La Ginecologie am stabilit un spaţiu unde se pot interna cazuri de urgenţă, maxim două saloane cu câte două paturi. La UPU am instalat un cort de pre-triaj, încercăm să mai aducem şi nişte containere pentru izolare, să creăm circuite separate pentru urgenţele chirurgicale. Ajutăm şi Spitalul din Lugoj cu echipamente de care au nevoie, cel puţin două ventilatoare de la noi le putem da”, a declarat medicul Olimpia Oprea, manager al Spitalului Municipal Timişoara.

La Spitalul CFR Timişoara, care se confruntă cu demisii, se întregeşte echipa medicală, dupa ce zece asistente şi trei infirmiere au decis să plece. Spitalul are necesarul de materiale pentru doar o săptămână, dar aşteaptă alocările de la nivel naţional.

”Personal este suficient pentru a asigura actul medical necesar, în ceea ce priveste necesarul, am trimis situaţia. Avem asigurat prin intermediul donaţiilor toate materialele necesare, sunt suficiente, dar pentru o săptămână, aşteptăm să vină cele centralizate la nivel naţional. Cât despre cei care au demisionat, eroii în halat alb, cum sunt numiţi, este important să înţeleagă gravitatea situaţiei şi că sunt singurii care pot ajuta cetăţenii să depăşească această situaţie. Fiecare avem bătrâni, copii, dar acestea nu sunt motive… o parte din demisii au fost motivate medical, altele nu au fost motivate. Am formulat adrese la Ministerul Transporturilor, care a răspuns pozitiv în vederea angajării de personal în echilibru, după cele ce s-au întâmplat. Vom analiza necesarul de personal, mai ales că şi DSP a arătat disponibilitate sa ajute. În acest moment la Spitalul CFR avem pacienţii care au fost transferaţi de la Spitalul de Boli Infecţioase, conform Planului Alb, în momentul în care Spitalul de Boli Infecţioase are ocupat 70% din capacitate, vom redirecţiona pacienţii spre alte spitale”, a declarat Ciprian Olaru, managerul Spitalului CFR din Timişoara.

Spitalul din Lugoj are materialele necesare pentru două săptămâni, dar lipsesc măştile speciale.

"În momentul acesta, în afară de măştile speciale care pur şi simplu nu se mai găsesc, mai avem materiale în condiţii normale. Stăm bine, cam două săptămâni. Dacă explodează numărul cazurilor, atunci se reduce timpul acesta estimat de două săptămâni. Cât priveşte personalul, unii sunt în izolare, este vorba de tot personalul de la Secţia ATI, dar sunt negatvi şi conform noii ordonanţe se întorc la serviciu, şi la Pneumologie avem anchetă epidemiologică în desfăşurare. Unii şi-au dat demisia, dar nu sunt mulţi. La începutul săptămânii aveam aproximativ 30 de pacienţi internaţi în spital, acum sunt cam 15, avem cazurile non-Covid trimise de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara”, a declarat Erwin Floroni, managerul Spitalului Municipal Lugoj.