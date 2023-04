În timp ce prețurile au explodat în Europa, inflația anuală în Rusia va scădea sub 3% / Anunțul lui Vladimir Putin

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a menționat că este important să se evite o încetinire excesivă a inflației. Inflația în Federația Rusă în termeni anuali va scădea sub 3%, până la sfârșitul lunii aprilie, important fiind să se evite nu doar accelerarea excesivă a inflației, ci și încetinirea excesivă a acesteia, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o reuniune de marţi consacrată subiectelor economice.

'În 3 aprilie, inflația a scăzut la 3,3%, în termeni anuali, iar până la sfârșitul lunii se preconizează că va fi sub 3%. Pentru prima dată după mult, mult timp, inflația s-a dovedit a fi sub nivelul ţintei Băncii Centrale a Rusiei (inflația anuală este sub 4% pentru prima dată din octombrie 2020 - nota IF)', a spus președintele.

'Aș dori să repet că este important să se evite nu doar o accelerare excesivă a inflației, ci și o încetinire excesivă a acesteia, deoarece aceasta ar putea afecta negativ activitatea economică în general', a subliniat Putin.