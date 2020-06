ÎNCĂ o conferință cu SCANDAL susținută de Nicușor Dan: camioane cu dezinfectant protestează

E din nou scandal la o conferință de presă susținută de Nicușor Dan, ales ca și canidat al PNL la Primăria Capitalei. Mai mult camioane care împrăștie substanțe dezinfectante s-au adunat în sectorul 5, acolo unde vorbește Dan și au început să protesteze. Prinși la mijloc au fost jurnaliștii care nu mai auzeam nimic din cauza vacarmului și care s-au trezit și ei stropiți cu dezinfectant.

Nicușor Dan a declarat că

"Obiectul conferinței de azi este ședința de Consiliu General, care o să aibă loc peste o oră. Primarul general și Consiliul General au ca obiectiv principal dezvoltarea orașului și fiecare ședință de Consiliu General ar trebui să fie despre proiecte majore, care dezvoltă orașul. Din păcate, așa cum o să vedeți, în această ședință de Consiliu General sunt subiecte mici, subiecte care cumva dau seama de neputința, de agonia acestei administrații locale, de falimentul administrației locale și sunt acoperite de gesturi de imagine, de aflare în treabă.

Principalul subiect pe ordinea de zi este PUZ Sector 5, adică cum dezvoltăm Sectorul 5. Sectorul 5 are mari oportunități de dezvoltare. În primul rând că este un sector care are relativ aproape de zona centrală terenuri disponibile, un mare avantaj. În al doilea rând, Sectorul 5 are avantajul de a fi aproape de toată platforma de dezvoltare de la Măgurele, dezvoltată susținut în ultimii ani. Atunci, dacă vrei să dezvolți Sectorul 5, trebuie să te duci către comunitatea de afaceri și trebuie să te duci către comunitatea științifică, și împreună cu ei trebuie să vii cu un plan de dezvoltare, astfel încât să dezvolți această zonă dintre Sectorul 5 și Măgurele.

Nu numai că PUZ Sector 5 nu vorbește de această dezvoltare, nu vedem niciun studiu care să îl fundamenteze, PUZ Sector 5 este pur și simplu o planșă cu niște culori în care desenăm unde să punem blocuri, unde să punem birouri de locuințe.

De ce am ales această locație? Nu am ales această locație ca să dovedim că e mizerie aici. Toată lumea știe că e mizerie în Sectorul 5. Am ales această locație pentru ca să vorbim de dezvoltarea Sectorului 5. În spatele meu, pe o porțiune de patru kilometri până la Gara Progresul, se află o linie de tren dezafectată. Această linie de tren dezafectată este o uriașă oportunitate pentru Sectorul 5. Ne-am chinuit 10 ani ca să facem metroul din Drumul Taberei, cu investiții foarte consistente și noi aici, în spate, avem posibilitatea practic gratuită să construim un metrou de suprafață. Acest metrou de suprafață poate să fie conectat pe rețeaua CFR existentă, cu un sistem de gări interioare, astfel încât cetățenii din Sectorul 5, cei din zona Zetari sau cei din zona Pieptănari, să poată ajunge în 20 de minute în Pipera sau la Gara Obor, prin această Linie 1 de tramvai".