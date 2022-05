Încă o imagine macabră a crimelor ruse: 40 de persoane au fost găsite moarte sub dărâmături, în Borodianka

Peste 40 de persoane au fost găsite moarte sub dărâmăturile clădirilor distruse în urma atacurilor armatei ruse din oraşul ucrainean Borodianka, a declarat, pentru AGERPRES, primarul localităţii, Gheorghi Ierko.

"Până în momentul de faţă, în unitatea administrativ teritorială Borodianka, am îngropat peste 110 persoane. 41 de oameni am scos de sub dărâmături. Şase persoane au fost înmormântate în parc, iar alte şase în curtea de la morgă", a precizat primarul.

Gheorghi Ierko susţine că, în perioada în care oraşul s-a aflat sub ocupaţia trupelor ruseşti, au fost distruse complet nouă blocuri şi au fost afectate alte 21. De asemenea, 110 case au fost total distruse, în timp ce alte 120 au fost distruse parţial.

El a arătat că, din cauza invaziei ruse, cea mai mare parte a populaţiei a plecat din Borodianka.

"Până la începerea războiului, în localitatea noastră erau aproximativ 14.000 de locuitori şi, după retragerea ocupanţilor, erau circa 1.300- 1.500 de locuitori. Momentan avem în jur de 4.000, adică 2.500 s-au întors acasă", a afirmat Ierko.

Primarul a menţionat că au fost deminate terenurile din localitate, în special cele agricole, pentru ca utilajele să poată lucra pământul.

"Pirotehniştii şi cu angajaţii firmelor agricole au lucrat la deminarea terenurilor agricole. Au ridicat drone pentru a identificate eventuale proiectile neexplodate sau alt tip de muniţie de pe câmp. Astăzi se lucrează în câmp fără nicio restricţie", a adăugat Gheorghi Ierko.

Oraşul Borodianka este situat la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Kiev.