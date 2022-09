Incendierea intenționată și necontrolată a terenurilor, faptă penală/ Senator Vlad Pufu: Trebuie să înceteze acest obicei care duce la multe pagube (Video)

Senatul României a decis cu o largă majoritate că incendierea intenționată și necontrolată a terenurilor devine faptă penală. Inițiativa este a doi parlamentari PNL, seantorul Vlad Pufu și deputatul Gabriel Avramescu. Decizională va fi Camera Deputaților.

Senatorul Vlad Pufu a explicat de ce a fost nevoie să vină cu acest proiect de lege și de ce este obligatoriu ca acest obicei ai incendierii terenurilor agricole să înceteze:

”A trecut de Senat și este deja în dezbatere la comisiile din Camera Deputaților! Cu 99 de voturi pentru și 7 împotrivă, proiectul de lege inițiat de mine împreună cu colegul meu deputat Gabriel Avramescu prin care propunem pedepse mai mari pentru cei care incendiază intenționat dealurile și câmpiile țării își urmează cursul.

Nu sunt în general de principiul extinderii și aplicării sancțiunilor penale cu orice preț. Am considerat întotdeauna că acolo unde bunul mers al lucrurilor se poate face prin educație, e foarte bine și e un câștig pentru societate, în general. Dar primăvara și toamna am ajuns să privim ca la un tablou din vremea năvălirilor barbare, în care se cosesc terenurile cu bricheta. Costurile acestui gest sunt uriașe - pagube materiale, victime umane, floră și faună distruse.

Iar acolo unde omul nu înțelege de cuvânt, e cazul să înțeleagă măcar că pot fi consecințe grele. Am propus înăsprirea pedepselor pentru cei ce se fac responsabili de astfel de fapte. Am pus sub incidența pedepsei cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, fără posibilitatea aplicării amenzii, fapte care acum sunt pedepsite cu închisoarea de la 3 luni la 1 an și am extins aplicarea acestor sancțiuni indiferent dacă sunt comise în arii protejate sau nu. În plus, prin această inițiativă am extins sfera personalului din instituțiile care pot constata săvârșirea infracțiunilor și care trebuie să aducă faptele la cunoștința organului de urmărire penală competent.

Poate că doar prin coerciție acest obicei barbar, care s-a dovedit că duce la multe pagube materiale și victime umane, nu va dispărea în totalitate, dar crește capacitatea de descurajare și creează contextul unor anchete care să identifice făptașii.

Votul final va fi dat în Camera Deputaților, care este cameră decizională.”