Incendii puternice de pădure în Nepal / VIDEO

Pompierii au luptat toată noaptea de miercuri spre joi pentru a opri propagarea flăcărilor care au cuprins zona împădurită Lalitpur, aflată la periferia de sud a văii Kathmandu.

Peste 4.500 de incendii de pădure au fost semnalate anul acesta în Nepal, aproape dublu faţă de anul trecut, conform datelor autorităţilor.

"Incendiile forestiere au crescut într-o proporţie inimaginabilă", a declarat pentru AFP Sundar Prasad Sharma, de la Autoritatea naţională pentru reducerea şi gestiunea riscurilor de catastrofă.

Conform unui purtător de cuvânt al Ministerului Mediului, creşterea numărului de incendii de pădure din cursul acestui an este legată de o lungă perioadă de secetă şi de un val de căldură care a afectat câmpiile din sudul Nepalului.

"În general, incendiile de pădure ating apogeul la sfârşitul lui aprilie, însă în acest an ele continuă să se intensifice din cauza creşterii temperaturilor", conform purtătorului de cuvânt.

Nepalul se confruntă în fiecare an cu incendii de vegetaţie, în general începând cu luna martie, însă numărul şi intensitatea lor a crescut în aceşti ultimi ani din cauza iernilor mai secetoase, puse pe seama schimbărilor climatice.

Temperaturile au depăşit 40 de grade Celsius la Lumbini, localitate de pelerinaj pentru budişti, dar şi în alte regiuni din sudul Nepalului. Peste 100 de şcoli din oraşul Butwal au fost închise joi timp de două zile, din cauza acestui val de căldură.

Pokhara is burning the government should proritiz this fire situation in nepal god know the ecology impact of this disaster @hello_sarkar @PM_nepal_ @hamrorabi pic.twitter.com/vaV7tVCQ6T