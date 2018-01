INCENDIU violent la un hotel din Praga: Cel puțin două persoane au murit (VIDEO)

Cel puţin două persoane au murit şi alte zeci au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul oraşului Praga, a anunţat poliţia cehă, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de râul Vltava şi aproape de teatrul naţional.

40 de persoane au fost evacuate, au anunţat serviciile de intervenţie.

“Sunt două persoane decedate, dar ne temem să nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de intervenţie.

Presa cehă a anunţat că mai multe persoane rănite se află în stare gravă.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY