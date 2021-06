Începând din această lună, First Bank va încasa cecurile emise de Trezoreria SUA

First Bank anunţă că, începând din această lună, va diversifica serviciul de colectare de cecuri emise de Trezoreria SUA, conform agerpres.

First Bank menţionează că a fost prima instituţie financiară din România care, începând cu luna iulie 2020, a oferit serviciul de colectare a cecurilor oferite de guvernul american drept asistenţă financiară pentru contracararea impactului economic provocat de pandemie.

Acum, First Bank extinde serviciul către toate tipurile de cecuri emise de Trezoreria SUA indiferent de scopul emiterii (returnare taxe, pensii, impact economic etc.)Posesorii de cecuri emise de Trezoreria SUA au posibilitatea încasării acestora în orice sucursală First Bank, prin deschiderea unui cont în dolari.First Bank oferă posesorilor de cecuri condiţii preferenţiale de cont curent: pachetul My Liber USA EU Passport, oferit gratuit în primele 6 luni. Acesta include un cont curent în lei, un cont curent în valută (euro sau dolari), card debit Visa Platinum în lei, SMS Alert şi internet banking.Serviciul se adresează tuturor deţinătorilor de cecuri, indiferent de cetăţenie.First Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii financiare clienţilor persoane fizice, persoane juridice şi întreprinderi mici şi mijlocii. First Bank are sediul la Bucureşti şi operează prin intermediul a 52 de sucursale, având peste 130.000 de clienţi activi.