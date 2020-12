Începe CIRCUL! Dan Barna NU îl vrea premier pe Nicolae Ciucă: Nu neaparat soluția militarizată e cea mai bună

Liderul USR, Dan Barna, spune că o eventuală desemnare a lui Nicolae Ciucă în funcția de premier al noului guvern nu ar fi cea mai bună soluție. Barna atrage atenția că USR PLUS nu va fi doar „partidul care ajută PNL să guverneze”.

Întrebat ce părere are despre posibila desemnare a lui Nicolae Ciucă în funcția de premier al noului Guvern, Dan Barna a spus, la Digi24, că nu crede că soluția militară este cea mai bună, conform Mediafax.

Citește și: INS contabilizează 'REALIZĂRILE' Guvernării PNL: PIB a scăzut în trimestrul III cu 6,0% față de T3 2019

„Aștept să avem consultările la Cotroceni și în urma acestor consultări vom vedea și care va fi poziția noastră. Ca principiu, suntem o țară europeană, nu neapărat soluția militară este cea mai bună, dar hai să avem acestei consultări și vedem apoi despre ce discutăm”, a spus Barna.

Co-președintele USR PLUS spune că are multe așteptări de la consultările care vor avea loc pentru stabilirea majorității guvernamentale, însă avertizează că Alianța ține mult la proiectele din agenda sa.

„Miza acestor consultări este să creăm o coaliție și să creăm o majoritate în Parlament și, evident, apoi un Guvern cu o agendă clară, reformatoare. Aceasta este de fapt prioritatea pentru USR PLUS la aceste negocieri, este ceea ce noi am susținut de patru ani în Parlament. E momentul ca prin votul de duminică al cetățenilor ca USR PLUS se facă parte din majoritatea de guvernare, din coaliția de guvernare. Noi înțelegem că am primit acest mandat, acest 16%, tocmai pentru ca acele proiecte ale noastre foarte specifice, legate de pensii speciale, de fără penali în funcții publice, de măsurile de sănătate, toate să devină realitate și atunci așteptările noastre sunt ca în urma consultărilor și negocierilor care vor avea loc în următoarele zile să construim o echipă de guvernare și o împărțire de ministere prin care această agendă reformatoare să devină realitate”, a mai spus Dan Barna.

Întrebat, în continuare, pe ce ministere se bazează USR PLUS, Dan Barna a spus că Alianța nu va veni la guvernare doar pentru a sprijini PNL.

„Depinde foarte mult de cum vor merge negocierile pe program și pe angajamentele de guvernare pe care USR PLUS le are în program, pentru că în funcție de cum vom stabili acest calendar și aceste priorități în primele trei luni, în primele șase luni, vom asuma și ministerele corespunzătoare. E foarte clar, apropo de ceea ce se vorbește acum în spațiul media, că e important ca USR PLUS să fie un partener la guvernare și nu în partid care ajută PNL să guverneze. Am văzut și variante în care PNL a luat toate ministerele avizatoare și toate ministerele de forță, sperând că USR va accepta cererea de ministere să spunem cu mai puțină forță”, a mai spus liderul USR.