Începe lunga odisee a lui Trump în justiție. Avocații fostului președinte vor cere mutarea procesului la altă instanță

Apărarea are în vedere mutarea cazului din Manhattan, în cartierul mai conservator, Staten Island, din New York, potrivit agenției de știri Bloomberg.

Avocații fostului președinte american Donald Trump se așteaptă ca dosarul împotriva lui să fie transferat la o altă instanță, a transmis sâmbătă Bloomberg, citând surse.

Potrivit acestora, avocații lui Trump intenționează să „depună o petiție pentru transferarea cazului penal de la [o instanță din districtul New York] Manhattan în districtul mai conservator Staten Island din New York”. Potrivit agenției, apărarea fostului președinte consideră că Trump nu poate conta pe un proces echitabil în instanță, unde urmează să fie pus sub acuzare marți. Agenția subliniază că avocații nu au luat încă o decizie definitivă cu privire la depunerea petiției relevante și intenționează să se familiarizeze mai întâi cu conținutul rechizitoriului.

Trump pus sub acuzare pentru plăti ilegale pentru fosta actriță porno Stormy Daniels

Pe 30 martie, un mare juriu din New York a votat pentru acuzarea lui Trump în cazul falsificării documentelor financiare ale Organizației Trump în ceea ce privește plata unor bani către fosta actriță porno Stormy Daniels. Potrivit anchetatorilor, avocatul Michael Cohen i-a plătit 130.000 de dolari pentru a o împiedica să răspândească informații în timpul campaniei electorale din 2016 despre o presupusă legătură cu Trump în 2006. Atunci banii cheltuiți, potrivit parchetului, i-au fost despăgubiți pe cheltuiala Organizației Trump, pentru care documentele companiei au trebuit să fie falsificate. Textul rechizitoriului este clasificat.

Falsificarea documentelor în sine este considerată o infracțiune mică în sistemul juridic american și, de obicei, nu implică o pedeapsă cu închisoarea. Cu toate acestea, în cazul în care marele juriu decide că falsificarea a fost efectuată pentru a acoperi sau a comite o altă infracțiune, atunci Trump ar putea risca până la patru ani de închisoare.

Dacă informațiile despre acuzații vor fi confirmate, Trump va deveni primul fost președinte din istoria SUA care se va găsi într-o astfel de situație.