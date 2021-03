Începe marea bătălie pentru bugetul Capitalei - Liberalii o acuză pe Firea că a lăsat plăţi restante de 400 de milioane de lei

Consiliul General al Municipiului Bucureşti trebuie să voteze, în perioada următoare, bugetul Capitalei pe anul 2021. Dezbaterile publice pe această temă încep cu atacurile actualei puteri la "greaua moştenire" lăsată de administraţia Firea. Adrian Moraru, secretar general adjunct PNL București, afirmă că fostul primar general al Capitalei a lăsat în urmă plăţi restante de 400 de milioane de lei.

"Începem dezbaterea bugetului. Simt un miros de socialism. Problema cu socialismul e ca mai devreme sau mai tarziu socialismul cheltuie toti banii (respect Maggie).

Cele doua cratere cat China lasate de Firea in buget sunt clare: companii falimentare care toaca in pierdere aproape 50% din bugetul primariei si datoriile lasate de Firea. Despre acest ultim lucru vreau sa va arat cateva cifre.

La inceputul mandatului sau, Firea a gasit o primarie fara plati restante. Apoi, an de an, a inceput sa acumuleze plati restante ca o metoda de a finanta prin neplata acestora tot felul de pomeni electorale pe care le facea si pentru care altfel nu ar fi avut bani!

Cifrele sunt din luna ianuarie a fiecarui an. Mentionez ca estimarea corecta pentru ce am gasit in executia bugetara oficiala e cifra de 144.000.000 lei dar sunt multi furnizori ai primariei care nu au emis inca facturile. Acestea reprezinta cel putin 400.000.000 lei", scrie Moraru pe Facebook.

Legea bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial marţi, 9 martie, după ce au fost promulgate de preşedintele Iohannis luni, 8 martie. Potrivit legii finanţelor publice locale, de la publicarea în Monitorul Oficial, autorităţile locale (consiliile judeţene şi consiliile locale) au la dispoziţie 45 de zile pentru adoptarea propriilor bugete pe anul 2021.