INCIDENT DRAMATIC în ziua alegerilor: S-a împucat în cap - FOTO

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost sesizat prin 112 despre faptul că în localitatea Florești, județul Cluj, în incinta unui complex comercial, într-un poligon de tragere privat, amplasat subteran, un trăgător s-a împușcat în cap.

„In jurul orei 18:35 am fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana care se afla intr un poligon privat de tragere are o plaga in zona capului, produsa prin impuscare. Bărbatul are 41 de ani. La fata locului se afla politisti pentru lamurirea tuturor aspectelor. Nu confirmăm decesul in acest moment”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Bărbatul a fost transportat la spital după ce manevrele de resuscitare au indicat prezența semnelor vitale. Prognosticul medicilor este rezervat, spun medicii pentru Mediafax.