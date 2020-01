Încrederea românilor în presă a scăzut puternic în 2019, până la 35%

Increderea romanilor in presa a scazut puternic anul trecut, pana la 35%, de la 42% in 2018, reprezentand cea mai mare scadere anuala din lume, potrivit unui studiu al Reuters privind mass-media digitala, prezentat de Antonia Matei, profesor la Facultatea de Jurnalism si Comunicare din cadrul Universitatii Bucuresti, prezenta la o conferinta de profil, potrivit business24.ro.

"Desi 49% dintre romani cred ca presa este un caine de paza al democratiei si ar trebui sa-i monitorizeze pe cei bogati si puternici, in acelasi timp, increderea in presa este foarte scazuta.



In Romania, fata de anul precedent, a scazut cu sapte puncte procentuale, de la 42% in 2018, la 35% in 2019. Este o incredere foarte mica. Ceva s-a intamplat.



Sigur ca si climatul socio-politic, economic al tarii, al momentului, a influentat foarte mult aceasta incredere, au fost si atacurile unor redactii la adresa altora, atacurile unor jurnalisti la adresa altora, plus fenomenul de fake news", a spus Matei.

Potrivit acesteia, la nivel global, increderea oamenilor in presa a scazut cu 2% de la un an la altul, insa scaderea de 7% din Romania a fost cea mai puternica.



"Interesant este ca mai mult de jumatate din utilizatorii digitali spun ca nu au incredere nici macar in sursele pe care le aleg. De asemenea, oamenii spun ca evita stirile pentru ca le dau o stare proasta si sunt incapabili sa influenteze evenimentele despre care se vorbeste si, in acest caz, prefera sa le evite cu totul", a continuat profesorul universitar.



Potrivit acesteia, studiul Reuters a mai relevat ca mediul online a depasit televiziunea, reprezentand 87% din piata.



"Mediul TV este in scadere cu 4% fata de 2017. Publicul se indreapta catre online, inclusiv social media. Accesul se face mai degraba de pe telefon, iar gradul de utilizare a calculatorului obisnuit scade. Social media are un procent foarte mare, 62%, ceea ce conteaza foarte mult. Facebook ramane principala sursa de informare, dar in crestere sunt Youtube, Whatsapp si Facebook Messenger", a mai afirmat Antonia Matei.