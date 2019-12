INCREDIBIL În pragul COLAPSULUI la ROMATSA se dau prime de zeci de mii de EURO (DOCUMENTE)

Urmare a sechestrului impus de Frații Micula asupra conturilor RAMATSA această regie se află în pragul colapsului financiar. Semnalul de alarmă a fost tras chiar și azi de premierul Ludovic Orban care a spus că Guvernul României se va implica pentru situația este la limită. Va plăti datoria de decisă de ICSID de 376 de milioane de euro plus penalități (aprox. 400 de milioane) urmând ca banii să fie apoi recuperați de statul român, a anunțat premierul.

În aceste condiții STIRIPESURSE.RO a aflat că celor din conducere și din sindicatul regiei nici că le pasă de situația disperată în care se află. Consiliul Director a aprobat prime de zeci de mii de euro salariaților care și așa au unele din cele mai mari salarii din România. Și mai ciudat este faptul că primele au fost aprobate în ciuda semnalului de alarmă tras de directorul economic al regiei, dar aprobate cu maximă iresponsabilitate de cei de la sindicate (n.a. sindicaliști care până mai ieri amenințau să meargă la DNA Pentru a reclama acte de corupție).

S-a dat și o aparență de necesitate și urgență pentru primele babane. E vorba de Sistemul INDRA a cărei primă fază a fost finalizată cu chiu cu vai.

Cum s-a ajuns aici? În urma unor referate, care nu spuneau neapărat adevărul, s-a hotărât licitarea pentru un nou sistem de dirijare a traficului aerian la Romatsa. A fost adus de la autoritatea aeronautică un absolvent de școală militară, pe numele lui Bogdan Bondor, pentru implementarea acestui proiect, de către fostul director Aleodor Frâncu și numit expert în Romatsa și imediat după a fost numit Manager de proiect pentru implementarea noului sistem INDRA.

Managementul acestuia s-a dovedit a fi dezastruos (susțin surse din cadrul regiei) astfel încât sistemul nu a putut fi implementat la data stabilită. După doi ani, în 2017, deja doi ani de la data de predare inițială 2015, acest manager de proiect a semnat că proiectul este finalizat, dar proiectul a fost gata abia în aprilie 2019 când a fost introdus în operațional.

Pentru ca minciuna să rămână îngropată sub preș a fost numită manager de proiect, Andreea Strat, fata lui Dan Andrei, un om care a înțeles cum bate vântul politic de la Directia 5 a Armatei. si-a adus si ginerele si fata la Romatsa, pe posturi de tehnicieni. Fata, Andreea Strat, avut o ascensiune fulminantă sub directoratul lui Bogdan Donciu. Managerul de proiect s-a autopropus la o primă de 10000 € (45000RON) pentru merite deosebite în implementarea proiectului întârziat în aceste zile.

Dar pentru a nu fi acuzată că s-a autopropus la prima, referatul a fost semnat de directorul operațional Adrian Șerban, care își pregătește ieșirea din Romatsa și (susține jurse din cadrul regiei) vrea s-o lase în locul lui în funcția de director operațional. În afară de numele Andreei Strat pe referat mai figurează și numele unor apropiați - Adrian Niculae 30.000 RON, Adrian Florea 30.000 RON… și inca cateva nume din Romatsa, cu prime de 3.000 - 5.000 RON.

Totul în condițiile în care ROMATSA are conturile blocate si există posibilitatea ca oamenii care muncesc într-adevăr la Romatsa să nu-și primească salariile si traficul din spațiul aerian al României să fie suspendat. Dar surpriza este că aceste propuneri de premiere au fost aprobate și de sindicatul din Romatsa care până acum ieșea în presă și anunța că or să sesizeze DNA -ul pentru furturile din Romatsa. S-a opus directorul argumentat directorul economic, dar Consiliul Director a trecut peste și a aprobat primele de zeci de mii de euro.

EXPLICAȚIE FOTO: decizia Consiliului Director

EXPLICAȚIA FOTO: susținerea sindidatului din ROMATSA cu rezoluția Directorului economic care se opune

MESAJUL Directorului economic pentru angajați:

Stimati colegi,

Avand in vedere faptul ca, in urma sedintei de negociere din data de 6.12.2019 s-au nascut mai multe discutii controversate pe tema pozitiei Directiei Economice cu privire la acordarea primelor Indra, precum si a adaosului variabil, va rog sa puneti la dispozitia tuturor colegilor urmatoarele informatii: • rezolutia DE pe adresa ATSR nr. 355/03.12.2019 cu privire la primele INDRA, a avut in vedere urmatoarele considerente: o aceasta rezolutie a fost data in data de 5 decembrie, stiind ca in data de 6 decembrie, ministrul transporturilor urma sa vina cu o solutie privind rezolvarea situatiei regiei; o in contextul in care noi solicitam sprijinul tuturor autoritatilor, iar trusturile de presa scriu zilnic ca la data de 15 decembrie se epuizeaza lichiditatile regiei, o informatie ca R.A. ROMATSA acorda prime, desi sustine ca nu mai are bani, ar putea avea un impact negativ asupra solutionarii cu celeritate a situatiei regiei; o amanarea acordarii primelor cu o perioada de cateva zile (si sperand ca in perioada asta sa apara si Solutia), elimina premizele unor interpretari eronate si nu este de natura a crea situatii tensionate in randul salariatilor; • cu privire la adaosul variabil, incepand cu luna martie, in sedintele cu partenerul social, s-a pus in discutie faptul ca in Anexa 6 la acord, suma maxima prevazuta este de 50.000.000 lei, iar in BVC de 54.000.000 lei, reprezentantii ambelor parti fiind de acord ca, in cursul anului 2019, va fi necesara semnarea unui act aditional de majorare a valorii incluse in acord. In acest sens, avand in vedere solicitarile repetate ale doamnei Contabil Sef (fost Director Economic) si responsabil CFP, DE a inaintat catre DG nota nr. 24734/06.12.2019, nota ce vine in completarea celor sustinute in cadrul sedintei intre ATA si ATSR in data de 02.12 si consemnate in PV nr. 24301/02.12.2019.

Subliniez faptul ca “zvonurile” conform carora nu se vor acorda drepturile salariale sunt neintemeiate, conducerea regiei adoptand, ca o ultima masura, vanzarea titlurilor de stat scadente 2021, in cazul in care statul roman nu solutioneaza situatia regiei pana la data de 15 dec. Prin aceasta vanzare, TOATE drepturile salariatilor vor fi acoperite cel putin pana la sfarsitul lunii ianuarie 2020.

In scopul asigurarii transparentei si eliminarii oricaror interpretari eronate, anexez prezentei urmatoarele: - Rezolutia DE de pe adresa ATSR nr. 355/03.12.2019; - Nota DE nr. 24.564/04.12.2019 privind vanzarea titlurilor de stat, aprobata in sedinta CA din 05.12.2019; - Nota DE 24734/06.12.2019 cu privire la acordarea adaosului variabil; - Adresa nr. 24.778 / 06.12.2019 catre AACR, cu privire la soliditatea financiara a regiei.

In toata aceasta perioada critica, obiectivul Directiei Economice a fost luarea tuturor masurilor necesare astfel incat activitatea si personalul regiei sa nu resimta efecte ale popririi veniturilor colectate de EUROCONTROL. Este un moment greu pentru ROMATSA, iar cel mai important lucru acum este sa actionam ca o echipa, uniti de aceleasi deziderate. Pentru orice nelamuriri sau clarificari in aceasta perioada usa biroului meu va este deschisa.

Cu stima,

Adrian Cojoc

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, Romatsa, nu mai primește contravaloarea serviciilor de trafic aerian de la Organizația Europeană pentru Siguranța Navigării Aeriene - Eurocontrol, iar fondurile mai ajung pentru circa o săptămână. Conturile Romatsa au fost poprite în contextul în care frații Ioan și Viorel Micula, investitori suedezi, au câștigat un proces împotriva statului român. Datoria este de aproape 400 de milioane de euro.