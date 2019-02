INCREDIBIL După ce s-a jurat că BNR nu intervine în curs, Mugur Isărescu se dă de gol: 'Nu pot să neg că nu, pentru că e prea evident. Orice tărăboi costă'

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a declarat, joi, că instituția a intervenit pentru a susține leul, în a doua parte a lunii ianuarie, când s-a depreciat, mai ales în fața euro.

În partea a doua a lunii ianuarie, leul s-a depreciat cu 1,5% în fața euro, până la un nivel istoric de peste 4,76 lei, iar deprecieri au fost și față de dolar și francul elvețian, scrie mediafax.ro.

„Orice tărăboi costă. Mișcarea aceea, care nu ne-a surprins, ne așteptam, a fost periculoasă, peste noapte. Leul era plimbat și a apărut o recomandare a unei bănci mari: vindeți România. (...) Nu am avut momente ușoare. Recunosc. Nu pot să neg că nu am intervenit, pentru că este prea evident, dar nu comentez, că am intervenit”, a afirmat Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după ședința de politică monetară.

De asemenea, acesta a menționat că, într-una dintre nopțile acelei perioade, angajații instituției au urmărit evoluția cursului.

„Nu comentăm intervențiile pe piața valutară dintr-un motiv foarte clar: (...) ne ducem la bătălie cu pieptul gol și mai spunem și ce arme avem. Nu știu dacă este cea mai bună comparație”, a mai spus Isărescu.

Din 2006, leul este total convertibil, iar aceasta este una dintre piețele din România care funcționează cel mai bine, a reamintit Guvernatorul BNR. „Credeți că un asemenea avantaj se obține pe ochi frumoși? Înseamnă credibilitate, rezerve”, a subliniat Isărescu.

Guvernatorul a completat că în cazul unei inflații mai mari cu două puncte procentuale decât în alte țări, așa cum are România, este normal ca leul să consemneze o ușoară depreciere.