INCREDIBIL Japonia a condus-o cu 2-0 pe Belgia, dar a pierdut cu un gol în ultimele secunde ale meciului - VIDEO

Mondialul din Rusia a fost aproape de o nouă surpriză! Japonia a condus-o cu 2-0 pe Belgia până în minutul 69. ”Diavolii roșii” au marcat golul calificării în ultimele secunde ale meciului.

Pentru Japonia au marcat Haraguchi '48 şi Inui '52, iar pentru Belgia au înscris Vertonghen '69, Fellaini '64 şi Chadli '90+4.

Haraguchi a primit o pasă în adâncime de la Shibasak, iar mijlocaşul a marcat.

Citește și: Tudorel Toader dă din casă: Ce mutare au în plan şi ce se va întâmpla cu pragul la abuzul în serviciu

Inui a marcat din afara careului, din pasa lui Kagawa.

Vertonghen a redus din diferenţă după ce a trimis un lob neobişnuit cu capul de la distanţă.

Fellaini a marcat cu capul din centrarea lui Hazard.

Chadli a adus golul victoriei în minutul 90+4.

Citește și: Incredibi! Amendament votat de Comisia Iordache: Câţi ani de închisoare riscă funcţionarii publici care folosesc anumite apelative, înaintea unei sentinţe definitive

Japonia: Kawashima – Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo – Hasebe, Shibasaki (Yamaguchi '81)– Haraguchi (Honda '81), Kagawa, Inui – Osako. Selecţioner: Akira Nishino

Belgia: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (Chadu '65) – Mertens (Fellaini '65), Lukaku, Hazard. Selecţioner: Roberto Martinez

Meciul a fost arbitrat de Malang Diedhiou (Senegal).

Citește și: Alertă! Toţi comercianţii de pe litoral sunt vizaţi-Ce le-a pregătit Ministerul Sănătăţii

În sferturi, Belgia va întâlni Brazilia.

We dare you to find a better counterattack!



Chadli finishes off a beautiful team play to give Belgium the win late in stoppage time. pic.twitter.com/lbUxZDzG0E — FOX Soccer (@FOXSoccer) 2 iulie 2018

Vertonghen pulls one back for Belgium!



GAME ON! pic.twitter.com/KIO2uwDaDU — FOX Soccer (@FOXSoccer) 2 iulie 2018