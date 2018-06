INCREDIBIL unde s-a ajuns! Ce i-a transmis judecătorul CCR, Petre Lăzăroiu, lui Klaus Iohannis: 'Măi, Simina, eu l-am votat, nu am votat PSD'

Klaus Iohannis a declarat, după ce CCR a publicat motivarea prin care îl obligă se emită decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, că judecătorii constituționali fac jocul PSD și că acționează la comandă politică.

Unul dintre judecătorii care au votat în favoarea constatării conflictului constituțional dintre Guvern și Președinție, Petre Lăzăroiu, despre care Iohannis a spus că are mandat neconstituțional, a anunțat, duminică seara, la Antena 3, ce mesaj i-a transmis președintelui prin consiliera acestuia, Simina Tănăsescu.

”Eu i-am spus Siminei următoare chestiune, asta apropos de declarația președintelui vis a vis de această problemă, pentru că a fost întrebat președintele ce va face în cazul Lăzăroiu. Președintele a zis că nu putem merge așa departe, dar dacă e vreo problemă Curtea vrea să și-o poată rezolva.

I-am zis: ”Măi, Simina, ce a spus președintele e treaba lui. Eu unul, chiar l-am votat pe președinte. Eu nu am votat niciodată PSD. Nu am nimic față de niciun partid, dar asta a fost opțiunea mea. Dar să spui că decizia CCR e pe mână cu ce spune alianța de guvernare. Și am zis, măi această chestiune nu se pune în discuție. Noi am fost puși acolo să apărăm justiția, pentru alte chestiuni. Asta mi se pare că nu e în regulă!”. Doamna Tănăsescu nu a reacționat. A luat act de ce am spus.”, a declarat Lăzăroiu la Antena 3.

