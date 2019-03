Incredibilul s-a produs: Legendara trupă americană de rock Blondie a concertat în premieră în Cuba

Legendara trupă americană de rock Blondie a concertat în premieră în Cuba în acest weekend susţinând două spectacole în care au împărţit scena cu artişti locali, precum Alain Pérez, David Blanco sau Síntesis, relatează luni EFE, potrivit agerpres.ro.

"Am vrut să venim aici demult, mulţumim că ne-aţi ajutat ca visul să devină realitate", a declarat solista trupei, Deborah Harry, în vârstă de 73 de ani, care a concertat vineri şi sâmbătă seară pe scena teatrului Mella din Havana, alături de chitariştii Christopher Stein şi Tommy Kessler, de basistul Leigh Foxx şi de interpretul la clape Matt Katz-Bohen.

Citește și: Explicație halucinantă! De ce nu are România autostrăzi

Grupul, înfiinţat în 1974 şi unul dintre pilonii punk rockului şi genului new wave american, i-a delectat pe spectatori cu hiturile sale clasice precum 'Heart of Glass' sau 'Attack of the Giant Ants', una din primele piese ale lor cu influenţă latino.

Membrii trupei Blondie au debutat cu piesele de pe recentul lor album 'Pollinator', cel de-al 11-lea din carieră, lansat în 2017 şi al cărui sound face trimitere la ritmurile celui mai vândut şi mai de succes album al lor, 'No Exit', din 1999.

Citește și: Vești proaste pentru Simona Halep! Câte puncte o despart de locul 1

Blondie a vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume şi a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2006.

Concertele din Cuba fac parte din evenimentul 'Blondie in Havana', un proiect de schimb cultural şi turistic, realizat de fanii trupei, cu un program de patru zile care include vizite în locuri emblematice ale insulei, întâlniri interactive cu artişti locali şi biletele de intrare la cele două concerte care au avut loc pe 15 şi 16 martie.

Citește și: Șerban Nicolae pune tunurile pe bănci! Legea care va analiza la sânge instituțiile bancare .

Următorul muzician american care va concerta în Cuba va fi cântăreţul de country Tim McGraw, care va fi oaspete al insulei în perioada 23 - 27 mai, perioadă în care va susţine două concerte acustice în capitala cubaneză, unul pentru un public mai restrâns şi altul destinat publicului larg tot pe scena teatrului Mella.