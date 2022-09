India apelează la SUA și Irak pentru GNL, după ce Gazprom a redus oferta

India ar fi contactat Irakul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și SUA pentru a obține gaze naturale lichefiate (GNL) la prețuri accesibile. Decizia vine în contextul în care livrările de GNL de la Gazprom din Rusia au scăzut, potrivit unui raport publicat de Mint.

În 2018, Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS), o filială a Gazprom, a semnat un pact cu Gas Authority of India Ltd (GAIL) pentru furnizarea a 2,5 milioane de tone de GNL timp de 20 de ani.

Dar, de la începutul războiului din Ucraina, livrările de la GMTS s-au redus. Consumul de GNL al Indiei a crescut ca urmare a deciziei Centrului de a-și diversifica sursele de energie.

În prezent, gazul reprezintă 6,2% din necesarul de energie al Indiei. Guvernul plănuiește să ajungă la 15% până în 2030, a adăugat Mint.

De asemenea, India este în mare măsură dependentă de importuri pentru a-și satisface nevoile de petrol și gaze. 85 la sută din cererea locală de petrol și 55 la sută din cererea locală de gaze este acoperită de importurile din India.

Un purtător de cuvânt al guvernului a fost citat de Mint, care a declarat că centrul încearcă să achiziționeze gaze de oriunde este posibil, la "prețurile cele mai potrivite".

"Deocamdată, disponibilitatea gazului nu este o problemă, ci doar prețul. În prezent, gazul este disponibil peste tot, inclusiv în EAU și în SUA. Încercăm să negociem pentru a obține o afacere bună prin care să putem obține gaz la un preț accesibil. Avem în vedere Arabia Saudită, SUA, EAU și Irak", a declarat un alt oficial.

Raportul a mai adăugat că este posibil ca India să nu recurgă la arbitraj împotriva Gazprom, ci să trateze problema în mod bilateral "la cel mai înalt nivel al guvernului indian".