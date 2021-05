Industria jocurilor de noroc țintește un grad record de vaccinare al angajaților de peste 70 la sută

Liviu Popovici, președintele Romanian Bookmakers, o asociație patronală a celor mai importanți operatori de pariuri tradiționale din România, vorbește despre campania pro-vaccinare derulată de industria jocurilor de noroc, prima astfel de campanie a unui sector privat. După săptămâni în șir în care angajații industriei de gambling au fost actori principali în reclame TV, pe panouri de publicitate stradală și sute de postări în social media, industria de gambling explică acum motivele implicării în acest demers.

V-a fost greu să convingeți angajații industriei să se imunizeze? Pentru că în spoturile TV am văzut mult optimism.



Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Am pornit campania „Jucăm Responsabil. Ne Vaccinăm” cu mult optimism și sunt încântat că ni l-am putut menține pe tot parcursul ei. Au fost patru săptămâni de forță, cu reclame TV, publicitate stradală, cu o serie de discuții cu angajații și de materiale informative distribuite acestorcu testimoniale online. Am mers pe toate canalele ca să ajungem la cât mai mulți angajați, familiile acestora, clienți și toți cei care sunt în Social Media și urmăresc ce se petrece la TV. Pentru că am avut un calcul destul de simplu. Fiecare angajat vaccinat povestește mai departe experiența sa, stă de vorba cu familia, cu prietenii, cu clienții. Și ca să vă răspund la întrebare, am avut alături de noi angajații entuziasmați că industria noastră a pus bazele unei campanii complexe, am avut de la început mulți angajați care au dorit să pună umărul, să vină cu o opinie, să facă ceva în această campanie. Semnalele pe care le avem în acest moment sunt foarte pozitive, sunt angajati care au aflat mai multe lucruri în perioada aceasta scurtă în care am desfășurat campania decât au reușit să afle de când a început vaccinarea în România și ne propunem să atingem un grad de vaccinare al angajaților de 70% . A fost o surpriză să vedem inclusiv câți oameni care nu au nicio legătură cu industria ne-au fost alături și au înțeles pe deplin demersul nostru, au conștientizat că singura cale de întoarce la normalitate este vaccinarea. Am completat astfel campania desfășurată de autorități și am ales să prezentăm povești și experiențe reale care să îi motiveze pe oamenii de lângă noi, să ofere un imbold angajaților, prietenilor, clienților. E o campanie unică și pentru că nu vorbim de branduri sau companii, ci pur și simplu de oamenii din jurul nostru și dorința lor de reîntoarcere la normalitate.

De ce ați ales să derulați o astfel de campanie?



Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Campania a fost despre oameni și cred că angajații din orice industrie au aceeași dorință, reluarea activității și întoarcerea la normalitate, pentru că toată lumea își dorește să-și continue viața așa cum a fost înainte de pandemie. Suntem conștienți că singura cale de a reveni la normalitate este susținerea vaccinării. Nu putem aștepta totul doar de la stat pentru că este interesul nostru comun, dacă ne implicăm cu toții vom ajunge la acea rată de imunizare care ne va permite să repornim la nivel maxim motoarele economiei. Și atunci ne va fi bine tuturor. Dincolo de comunicarea internă, directă cu angajații noștri, am considerat că e momentul să dăm tonul, să fim proactivi, să ajutăm societatea și comunitatea în care trăim. Trecem printr-un real moment de cumpănă în care fiecare zi și fiecare om contează în egală măsură. Și asta ne propunem să promovăm.

V-ați așteptat ca impactul să fie atât de puternic?

Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Ne așteptam la un impact puternic, acesta a fost scopul campaniei noastre. Nu ne așteptam însă, și asta a fost o surpriză plăcută, la reacții extrem de pozitive din partea unor oameni din domenii cu care nu ne-am intersectat până acum. Organizatori de evenimente culturale de tradiție, oameni din media sau comunicare. Am reușit prin această campanie să spargem și bariere artificiale, să aducem oameni și sectoare ale economiei mai aproape.



Există și oameni care v-au criticat, reacții neașteptate?

Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Nu am remarcat reacții negative, deși nu o să vă ascund că exista o temere în această zonă. Am fost, însă, încântat de reacția deosebit de promptă și de gradul de aliniere al jucătorilor din industria de jocuri de noroc. Cred că această campanie va deveni un moment de referință pentru domeniul gamblingului românesc. Și este cel mai bun exemplu că suntem responsabili.



A fost surprinzătoare cooperarea între atâtea companii rivale. A fost complicat să ajungeți la un numitor comun?



Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Este adevărat că puține industrii reușesc să depășească rivalitățile între companii. Activăm pe o piață extrem de competitivă, dar, unde există competitivitate trebuie să existe și sportivitate. Am reușit astfel de la primele întâlniri să înțelegem urgența momentului și nevoia de a acționa cu o singură voce pentru binele comun. Vă dau exemplul paginilor de socializare. Nu a contat care jucător e mai mare sau mic, nu a contat că unele dintre companii erau în plin proces de rebranding, toată lumea a postat testimonialele angajaților, transmițând la unison acest îndemn. Am văzut angajați de la companii rivale care dădeau share și like la postările scrise de colegii lor, ceea ce arată cât de matur și de responsabil este acest sector. Încă de la început, mesajul a fost clar: efortul nostru comun cu siguranță ne va aduce din nou la serviciu, ne va aduce veniturile pe care le-am avut și totodată va genera importante venituri la bugetul de stat. Până să înceapă această pandemie, plăteam zilnic taxe de 2,45 milioane euro/zi.



Ce le transmiteți celor care spun că această campanie a fost doar un exercițiu de responsabilitate? Cât de responsabilă este cu adevărat industria?



Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers: Această campanie este, într-adevăr, un exercițiu de responsabilitate, pe care l-au îmbrățișat și alte industrii cu diferite grade de implicare. Dar nu trebuie văzut ca o acțiune singulară a industriei de gambling. Responsabilitatea socială este una dintre principalele valori pe care ni le-am asumat la nivel de industrie și individual de către fiecare companie în parte și se extinde asupra celor 45.000 de angajați cu care lucrăm în fiecare zi, asupra familiilor lor și comunităților în care locuiesc. Suntem unul dintre cei mai mari angajatori din toate sectoarele economiei. Am fost la fel de responsabili când am suportat diferența dintre șomajul tehnic și salariul cu care angajații noștri erau obișnuiți. Și vă aduc aminte că din păcate au fost luni în șir în care angajații noștri au fost în șomaj tehnic. Dar această campanie e doar o etapă pentru noi, rămânem prezenți, rămânem conectați la societate, vom continua să arătăm și de acum încolo că industria jocurilor de noroc este responsabilă. Responsabilitatea socială este doar una dintre valorile noastre.