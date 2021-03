Industria muzicii înregistrate a avut în 2020 cel mai mare venit din ultimii 18 ani

Industria muzicii înregistrate a constatat o creştere de 7,4% în 2020, graţie unor artişti precum BTS, Billie Eilish, Taylor Swift, The Weeknd şi Drake, şi a ajuns la cel mai mare venit din ultimii 18 ani, potrivit raportului lansat de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), informează News.ro.

La nivelul anului trecut au fost înregistrate venituri de 21,6 miliarde de dolari, cea mai mare cifră din 2002.

Grupul k-pop BTS a avut cel mai bine vândut album, „Map Of The Soul: 7”, în timp ce „Blinding Lights” al canadianului The Weeknd a fost single-ul cel mai bine vândut, cu peste 2,7 miliarde de copii.

Serviciile de streaming ca Spotify şi Apple Music au reprezentat 62,1% din venituri, cu 13,4 miliarde de dolari.

Peste 443 de milioane de oameni plătesc în prezent abonamente pentru streaming, arată raportul IFPI, care reprezintă industria muzicală la nivel global, ceea ce înseamnă că anul trecut 102 milioane de persoane şi-au deschis conturi noi, faţă de 85 de milioane, în 2019, şi de 79 de milioane, în 2018.

Veniturile din streaming au crescut cu 19,5%.

Global Music Report nu cuprinde cifrele referitoare la muzica live, cel mai afectat sector al industriei în timpul pandemiei.

Veniturile obţinute din difuzările radio, TV şi concerte online au scăzut cu 10,1%, la 2,3 miliarde de dolari.

BTS, care a lansat două albume în 2020, a fost artistul anului, marcând o premieră pentru un grup sud-coreean. A fost urmat de Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish, Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juice WRLD şi Justin Bieber.

„Map Of The Soul: 7” a fost descărcat de 4,8 milioane de ori, iar „Be”, înregistrat în pandemie, de 2,69 de milioane de ori. Ele au ocupat locurile întâi, respectiv patru. „After Hours” al lui The Weeknd s-a clasat pe locul al doilea în rândul albumelor cel mai bine vândute, urmat de „When We all Fall Asleep...” al lui Billie Eilish şi de „Fine Line” al lui Harry Styles, pe locul al cincilea.

Veniturile înregistrate în Europa au crescut cu 3,5% în 2020.

Marea Britanie a înregistrat pentru al şaselea an consecutiv o creştere (2,2%), iar veniturile au crescut şi în Germania (5,1%) şi Italia (29,5%).