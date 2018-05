INEDIT Cum şi-a sărbătorit cântăreaţa Adele ziua de naştere cu ajutorul unui iceberg

Adele şi-a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani printr-o petrecere a cărei temă a fost filmul „Titanic” – FOTO

Adele şi-a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani, sâmbătă, printr-o petrecere extravagantă, a cărei temă a fost filmul „Titanic” şi la care au participat prieteni apropiaţi şi membri ai familiei cântăreţei, anunţă News.ro.

Potrivit mirror.co.uk, la o zi după petrecere, Adele a publicat trei fotografii de la ziua ei de naştere, inclusiv una în care ea apare pe ringul de dans îmbrăcată cu o rochie cu paiete şi cu o vestă de salvare. Alături de ea apare şi Sam Taylor-Johnson, regizoarea filmului „Fifty Shades of Grey”.

Într-o altă fotografie, artista apare pozând pe o scară din lemn, amintind de imaginea cu Rose, personajul interpretat de actriţa Kate Winslet în „Titanic”, înainte de a coborî pentru a îl întâlni pe Jack, interpretat de Leonardo DiCaprio.

Adele a purtat o coafură similară cu cea a lui Rose, iar rochia ei strălucitoare a fost aproape identică cu rochia pe care aceasta a purtat-o când l-a întâlnit pe Jack în film.

Recunoscând că are o obsesie pentru filmul lui James Cameron din 1997, Adele a însoţit fotografiile cu mesajul: „Nu sunt sigură ce voi face în următorii 30 de ani, întrucât am fost binecuvântată dincolo de cuvinte până acum”.

Ea le-a mai scris fanilor că suferă de „o mahmureală îngrozitoare”, dar „a meritat”.

„Noaptea trecută a fost cea mai frumoasă noapte din viaţa mea. Iată câteva imagini”, a mai scris Adele.

Adele a făcut şi o referire la cântăreţul şi rapperul american Childish Gambino, despre care a spus că „îl adoră”. Gambino ar fi cântat pentru artistă şi pentru invitaţii ei.

Adele, născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, este interpretă şi compozitoare. În 2008, a lansat primul album de studio, ”19”, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică ”Noua Amy Winehouse”.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, ”21”, care, datorită unor piese precum ”Rolling in the Deep”, ”Someone Like You” şi ”Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa ”Skyfall”, tema muzicală a filmului onomim din seria ”James Bond”, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, ”25”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale, pe 20 noiembrie 2015. ”Hello”, ”When We Were Young” şi ”All I ask” sunt primele trei single-uri extrase de pe acest album.

La cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, Adele a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoriile ”cel mai bun album al anului”, ”cel mai bun cântec al anului” şi ”înregistrarea anului”.