Informații militare britanice: Trupele cecene conduse de vărul lui Kadîrov au complicat operațiunile rusești din Mariupol

Este posibil ca Rusia să fi folosit mii de luptători ceceni în zonele Mariupol și Luhansk, subliniind "problemele sale semnificative de resurse în Ucraina", potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Ministerul Apărării precizează: "În ciuda faptului că forțele rusești au încercuit Mariupol timp de peste zece săptămâni, rezistența ucraineană statornică a întârziat capacitatea Rusiei de a obține controlul total asupra orașului. Acest lucru a zădărnicit încercările sale timpurii de a captura un oraș cheie și a provocat pierderi costisitoare de personal în rândul forțelor rusești".

Acest lucru a făcut ca Rusia să fie nevoită să folosească "în mod semnificativ personalul auxiliar", afirmă Ministerul Apărării în actualizarea zilnică a informațiilor de apărare.

"Aceste forțe constau, probabil, atât din voluntari individuali, cât și din unități ale Gărzii Naționale, care sunt dedicate în mod obișnuit asigurării dominației șefului republicii cecene, Ramazan Kadîrov."

Potrivit sursei citate, Kadîrov menține probabil o supraveghere personală strânsă a desfășurării, vărul său acționând probabil ca și comandant cecen de teren în Mariupol.

Ministerul Apărării spune că utilizarea unui astfel de "personal disparat" ar putea contribui la un comandament disparat, împiedicând operațiunile rusești.

