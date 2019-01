Informații noi despre dosarele în care este vizat Mircea Drăghici, trezorierul PSD propus ministru al Transporturilor - S-a început urmărirea penală in rem

Parchetul General sustine, intr-un raspuns la o solicitare formulata de STIRIPESURSE.RO, ca in cele două cauze in care ar fi vizat Mircea Draghici s-a început urmărirea penală in rem, fără a se preciza infracțiunile vizat in dosare.

"Cu referire la cererea adresată instituției noastre și înregistrată la Biroul de informare și relații publice cu numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că dosarele penale la care faceți referire sunt în lucru la Secția de urmărire penală și criminalistică, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem", se arata in raspunsul procurorilor.

Redacția STIRIPESURSE.RO a solicitat reprezentantilor Parchetului General mentionarea infractiunilor pentru care s-a dispus începerea urmaririi penale in rem (fata de fapte, nu si de persoane), insa procurorii au refuzat sa ofere informatiile solicitate.

La finalul lunii noiembrie, procurorii informau că Drăghici este vizat in doua cauze, ulterior propunerea lui ca ministru al Transporturilor fiind respinsa de presedintele României.

In una dintre cauze, procurorii s-ar fi autosesizat după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Drăghici ar fi folosit în scop personal banii PSD. Conform informațiilor, totul a plecat de la un articol de presă în care Drăghici era acuzat că ar fi cheltuit banii partidului pe bolizi de lux pe care îi folosește în scop personal, dar se vorbește și despre o sumă de aproape două milioane de lei.

Ulterior aparitiei informatiilor, trezorierul PSD a anuntat că a sesizat Inspecția Judiciară după ce procurorii au informat public că numele acestuia apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul General.

"Printre alte aspecte incluse în sesizare, amintesc aici doar faptul că încă nu am primit un răspuns la întrebările legate de aceste dosare ce m-ar viza în mod direct. În schimb, Parchetul a răspuns în mai puțin de 24 de ore unor întrebări adresate de jurnaliști pe același subiect. S-a mizat deci pe o mediatizare intensă care să inducă percepția unei false vinovății, fără ca eu să mă pot apăra", scria atunci pe Facebook Mircea Draghici.

