Informații noi în tragedia din Timișoara: 'Fără moartea femeii nu am fi putut să facem legătura'

Autoritățile au venit marți cu noi informații despre deratizarea dintr-un bloc din Timișoara care a dus la moartea unui bebeluș de 9 zile și a mamei acestuia, dar și a unui copil de 3 ani.

Reprezentantul Ambulanței a explicat la Prefectura Timiș: 'Ne-ar fi placut se ne fi dat seama mai repede. Doua decese au fost sambata si unul luni dimineata, a fost interval destul de mare. Primul caz a fost respirator, suspect de aspiratie de lapte, a fost si extras lapte in timpul resuscitarii, al doilea era suspect de boala metabolic. Sambata seara nu am putut sa facem nicio legatura. Era simptomatologie diferita. Doar moartea femeii de 29 de ani ne-a facut sa facem legatura. Fara moartea femeii nu am fi putut sa facem legatura (...) Nimeni nu ne-a zis de dezinsectie, nici vecinii nu au simtit. Nimeni nu a simtit mirosuri dubioase. Ne pare rau, nu s-a putut mai repede”.

Reprezentantul SMURD a zis și el că nu există antidot pentru intoxicația suferită de locuitorii din bloc.

Patronul firmei care a făcut deratizarea în blocul din Timişoara a fost reținut. El a recunoscut că a cumpărat substanțele folosite la deratizare de la „o cunoștință”, fără documente. El mai știa că substanțele sunt mai puternice decât de obicei, dar a primit asigurări că apartamentele în care a făcut dezinsecția nu erau locuite, spune avocatul său. Potrivit acestuia, bărbatul a recunoscut în fața procurorilor că a cumpărat substanțele fără documente legale.

Ministerul Sănătății a anunțat că, după deratizarea de la Timișoara, marți dimineața erau internați 12 adulți și 16 copii, toți în stare bună, cu o evoluție favorabilă. Procurorii au informații că în acest caz s-a folosit o substanță ce conține fosfură de aluminiu, cu efecte letale în caz de inhalare.

