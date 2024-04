ING Bank România și Visa inaugurează programul 'She's Next' pentru a susține antreprenoriatul feminin

Visa şi ING Bank , în parteneriat cu Impact Hub Bucharest, lansează în România programul Visa She's Next pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor conduse de antreprenoare.

Conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES, antreprenoarele sunt invitate să aplice în cadrul programului, unde 10 finaliste vor beneficia de mentorat şi coaching pe o perioadă de 6 luni. În plus, trei dintre ele vor avea ocazia să câştige unul dintre cele trei granturi în valoare de 10.000 euro fiecare. Ioana Hasan (cofondator SmartBill), Alina Donici (cofondator Artesana) şi Oana Craioveanu (cofondator Impact Hub Bucharest) se numără printre mentorii care vor ghida participantele. Totodată, acestea vor beneficia de accesul la o comunitate de femei antreprenor, cu obiective, interese şi provocări comune.

Cererile de înscriere în program pot fi depuse în perioada 16 aprilie - 25 mai aici. Singurele condiţii pentru antreprenoarele care doresc să se înscrie în programul desfăşurat la nivel naţional sunt să aibă un business deja înfiinţat şi să deţină o pondere de cel puţin 51% în structura acţionariatului.

Un studiu recent, realizat de Visa Consulting & Analytics şi ING Bank România, în colaborare cu Ipsos , arată că independenţa profesională şi dorinţa de a fi propriul şef sunt factori importanţi care determină începerea unei afaceri pentru mai mult de o treime dintre femeile antreprenor din România. Potrivit acestora, cele mai mari bariere pe care le-au întâlnit la început au fost birocraţia (proceduri administrative complicate) (51%) şi problema surselor de finanţare (48%) . Pe de altă parte, majoritatea antreprenoarelor din România chestionate (73%) spun că nu s-au confruntat cu prejudecăţi sau dezavantaje în timpul dezvoltării afacerilor.

"Femeile sunt tot mai implicate în mediul antreprenorial din România, însă potenţialul de creştere este încă foarte mare. În portofoliul Business Banking - divizia ING dedicată antreprenorilor, firmele care au femei în structura de acţionariat au o pondere de 40% din totalul clienţilor noştri. Din studiul pe care l-am realizat anul trecut împreună cu Impact Hub Bucharest şi Bravva Angels, a reieşit că femeile sunt acţionare în 47% dintre companiile active cu cifra de afaceri de peste 10,000 lei, iar 1 din 4 companii este deţinută 100% de către femei. Datele au mai relevat că firmele cu acţionariat 100% feminin generează, în medie, profit mai mare, însă au o cifră de afaceri semnificativ mai mică decât cele cu acţionariat exclusiv masculin. Aceste concluzii ne-au motivat să lansăm un program special dedicat femeilor antreprenor. Ştim că au obiective ambiţioase şi o viziune pe termen lung, că sunt perfecţioniste şi, poate, uneori, prea precaute. Suntem aici să le ghidăm să treacă peste obstacolele întâlnite şi să valorifice viitoarele oportunităţi de afaceri cu încredere, alături de partenerii noştri Visa şi Impact Hub Bucharest", a declarat Luana Sorescu, head of Clients în cadrul diviziei Business Banking, ING Bank România, citată în comunicat.

La rândul său, Elena Ungureanu, country manager Visa în România, a subliniat că întreprinderile mici şi mijlocii aduc avantaje economice pentru sute de milioane de oameni din Europa.

"De aceea, Visa pune la dispoziţia micilor antreprenori resursele, soluţiile şi accesul la reţele şi servicii financiare care să ajute la finanţarea, conducerea şi creşterea afacerilor lor. Sprijinirea afacerilor deţinute şi conduse de femei este cu atât mai importantă cu cât ponderea acestora în România (36,5%) rămâne sub cea a afacerilor conduse de bărbaţi. Mă bucur să avem un partener implicat precum ING Bank cu care să desfăşurăm programul She's Next în România şi sper ca această iniţiativă să ajute femeile antreprenor în atingerea obiectivelor lor ambiţioase de business, contribuind totodată la creşterea economiei locale şi globale", a spus Elena Ungureanu.

Programul Visa She's Next

Programul Visa She's Next, implementat de Impact Hub Bucharest, se adresează afacerilor în care capitalul social este deţinut majoritar de femei sau a căror activitate este condusă de femei antreprenor, în cazul întreprinderilor individuale. Pentru înscrierea în program şi în concursul de granturi, femeile antreprenor trebuie să trimită povestea businessului lor, să spună ce le-a inspirat să înceapă o afacere, precum şi să evidenţieze provocările cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. În plus, în ultima etapă a programului, semifinalistele vor putea să prezinte o idee de utilizare a grantului pentru dezvoltarea afacerii lor.

În 2019, Visa a lansat programul global She's Next pentru a susţine femeile în eforturile lor de a-şi finanţa, conduce şi dezvolta micile afaceri. Până în prezent, Visa a investit peste 3,93 milioane de euro în peste 380 de granturi şi sesiuni de coaching dedicate femeilor antreprenor în cadrul programului Visa She's Next la nivel global, inclusiv în Polonia, Ungaria, Slovacia, Irlanda, ţările baltice şi ţările nordice. În România, programul She's Next este desfăşurat şi co-finanţat împreună cu ING Bank România.

Visa este lider mondial în domeniul plăţilor digitale, facilitând tranzacţii de plată între consumatori, comercianţi, instituţii financiare şi entităţi guvernamentale din peste 200 de ţări şi teritorii.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,7 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate şi Wholesale Banking.

Impact Hub Bucharest este spaţiul dinamic în care profesionişti şi antreprenori lucrează pentru dezvoltarea proiectelor şi iniţiativelor de business. Încă din 2012, Impact Hub Bucharest este primul spaţiu de coworking din România, cu o comunitate de peste 3.000 de membri în Bucureşti, iar la nivel global organizaţia este prezentă în peste 100 de locaţii din peste 50 de ţări. Misiunea Impact Hub Bucharest este de a susţine ecosistemul antreprenorial oferind programe de accelerare a startup-urilor şi finanţare directă, precum şi cea mai mare platformă online de educaţie antreprenorială - Startarium.