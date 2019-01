Ingrid Mocanu a LUAT FOC în plin scandal pe justiție: Cine NU POATE să facă atât cât TREBUIE să plece de unde a venit

Avocata Ingrid Mocanu taxează dur bâlbele din justiție. Aceasta scrie, pe pagina sa de Facebook, că toți cei care nu sunt în stare să ia decizii bune pentru sistemul de justiție, trebuie să plece acasă.

"Aaaa. Am uitat să vă spun: cine îmi dă lecții de pupat în fund diverși politicieni impotenți pe pagina mea să se ușchească urgent din lista mea. Când cineva merită lăudat, o fac cu aplomb... când cineva face tâmpenii merită criticat ... și mai dihai... Nu am idoli de carton și nu îmi propun să îmi fac.

Cred în EL și îl laud necondiționat doar pe Dumnezeu... atât.

Faptul că Ponta e mai varză decât Dragnea și a făcut mai multe secursime nu înseamnă că trebuie să îi înghițim lui Dragnea toate măgăriile, dragi cetățeni.

Faptul că Prună securește mult de tot nu înseamnă că Tu-Dorel e lumina lumii doar pentru că securește mai puțin.

Și NU, nu există: pe ăștia îi avem, cu ăștia defilăm. Numai idioții defilează cu proști și impotenți. Deștepții, cu deștepți curajoși.

Iar neghiobia: ”face și el ce poate... că e singur, că atât se poate” nu ține la mine... cine NU POATE să facă atât cât TREBUIE să plece de unde a venit... avem destui români puternici... nu, alternativa nu este Prună, desigur!

Dacă aveți astfel de sentimente avem o singură cale: trăiți-vă mediocritatea departe de mine ... că poate vrea domnul... sau doamna... și nu au loc de voi

Capisci? Cine nu pricepe are soluții: OUT", scrie Ingrid Mocanu pe pagina sa de Facebook.

