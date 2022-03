Îngrijorări în Occident cu privire la posibilitatea ca armata rusă să folosească arme chime în bătălia pentru Kiev

Oficialii occidentali au avertizat cu privire la „îngrijorarea lor serioasă” că Vladimir Putin ar putea folosi arme chimice la Kiev, relatează The Guardian.

Ei spun, într-o evaluare, că un atac „absolut înfiorător” asupra capitalei ucrainene ar putea fi declanșat în timp ce forțele ruse încearcă să depășească problemele logistice care aparent au afectat trupele care se îndreptau spre Kiev.

