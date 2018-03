Iniţiativele Primăriei Capitalei, în presa internaţională

Cele doua proiecte de hotarare initiate de Primarul General, Gabriela Firea, si aprobate astazi de consilierii generali, prin care se acorda ajutoare financiare femeilor insarcinate si cuplurilor care au indicatie medicala de fertilizare in vitro au fost preluate de multe publicatii internationale.

Gabriela Firea, Primarul Bucurestiului:

“Ma bucur sa constat ca si vestile bune circula repede. Informatia potrivit careia Primaria Capitalei va acorda un ajutor de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, pentru decontarea analizelor si a medicamentelor si 13.800 lei pentru cuplurile care au indicatie medicala pentru fertilizare in vitro a ajuns in presa internationala in mai putin de cateva ore. Publicatii de prestigiu din Europa si de peste ocean, precum Daily Mail, Washington Post si The New York Times au preluat stirea difuzata initial de Associated Press. Imi doresc sa avem cat mai multe proiecte de acest fel, care pun Bucurestiul si Romania pe harta oraselor si tarilor care constituie un model de bune practici. Nadajduiesc, asadar, ca beneficiind de o promovare la nivel international, initiativa noastra va fi preluata de autoritatile din alte tari care se vor alatura eforturilor tinerelor cupluri care isi doresc copii si ii vor ajuta concret in demersurile lor de intemeiere a unei familii".