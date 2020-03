Inițiatorul legii privind acordarea de zile libere pentru părinţi când se închid şcolile, Marian Cucșa, ACUZĂ Guvernul: 'Cu regret, legea a fost distrusă'

Deputatul de Timiș, Marian Cucșa, acuză Guvernul Orban că „a distrus” legea prin care părinții își pot lua liber de la serviciu, pentru a avea grijă de copii, atunci când școlile sunt închise temporar. Marian Cucșa susține că prin normele metodologice date de Guvern, practic, legea a fost anulată, pentru că zilele libere pot fi luate doar după ce părintele își consumă toate zilele de concediu, iar angajatorul primeste banii de la stat abia in 2 luni.

Legea care prevede acordarea de zile libere pentru părinți în situația închiderii temporare a școlilor a fost inițiată de deputatul de Timiș Marian Cucșa în 2019 și a fost votată pe 12 martie de parlamentari în unanimitate.

„Dragi parinti,

Cu regret, ma uit cum o lege buna pe care am initiat-o si votat-o pentru voi, pentru copiii vostri, a fost distrusa de guvern prin normele de aplicare a legi!

Guvernul Orban a calcat in picioare legea atat de necesara in aceasta situatie. Practic a dat o palma parintilor care nu au cu cine sa isi lase micutii pe perioada in care scolile si gradinitele sunt inchise. Am facut tot ce a tinut de mine ca deputat pentru a fi in sprijinul vostru, dar, se pare ca iresponsabilitatea guvernului a facut inutila toata munca pe acest proiect...

Va promit insa ca nu renunt la lupta si mergem mai departe impreuna pentru a castiga drepturile prevazute in lege.

Voi initia o petitie online pentru ca legea sa fie aplicata asa cum a fost gandita de mine si cum a fost votata de parlament. Cer public Guvernului sa revina asupra deciziilor si sa respecte legea!

Sunt alaturi de voi si luptam pana castigam!

Am initiat proiectul de lege privind zilele libere pentru parinti, pe perioada in care scolile sunt inchise, pentru a da o mana de ajutor celor care nu au cu cine sa isi lase micutii acasa. Ideea era simpla. In perioada liberelor, parintii erau platiti cu 75 la suta din salariu, bani decontati de stat.

‼️ Astazi guvernul a publicat normele metodologice. Care anuleaza legea. Potrivit guvernului, zilele libere pot fi luate doar dupa ce parintele isi consuma toate zilele de concediu. Iar angajatorul primeste banii de la stat abia in 2 luni.

Cum sa mai fie utila cuiva aceasta lege?”, se arată pe pagina de Facebook a lui Marian Cucșa.