Înregistrări cu Elvis Presley, Status Quo şi Roxy Music la emisiunea 'Top of the Pops', considerate pierdute, vor fi scoase la licitaţie

Înregistrări cu Rod Stewart, The Hollies, Status Quo, Elvis Presley, Roxy Music şi Elton John realizate în anii 1970 la emisiunea „Top of the Pops”, dispărute de mai mulţi ani, vor fi scoase la licitaţie pe 8 septembrie.

În acea perioadă, era obişnuit ca BBC să înregistreze peste show-uri vechi pentru a face economii privind pelicula. Însă un pasionat de muzică - cunoscut doar ca fiind din Ţara Galilor - le-a salvat înregistrându-le cu un Sony CV-2000, unul dintre primele videorecordere, potrivit news.ro.

„Tot ce ştim despre acest om este că era din Ţara Galilor şi că aceste casete au fost cumpărate de o companie specializată în găsirea, salvarea şi restaurarea de înregistrări de televiziune”, a spus Dan Hampson de la casa de licitaţii Omega. „În anii 1970, familia lui probabil se întreba de ce petrece fiecare joi seară în faţa televizorului cu un echipament mare, dar acum oamenii sunt bucuroşi că a fost păstrat”.

Hampson a precizat că lotul suscită interes şi a adăugat: „Sunt 150 de reprezentaţii pe 34 de benzi. Sunt fragmente din cântece, dar şi legături”.

Este aşteptat ca înregistrările să fie vândute pentru 5.000 - 8.000 de lire sterline.