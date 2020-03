Instituirea unui nou centru de carantină în Focşani ar putea să nu aibă loc - Primarul nu este de acord

Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă (PSD), a susţinut, joi, că nu este de acord cu instituirea unui alt centru de carantină pe raza oraşului, în care au început deja să fie transferate persoane dintr-o altă localitate, unde condiţiile de cazare ar fi fost improprii pentru carantinaţi, potrivit Agerpres.

"Printr-o hotărâre a Prefecturii Vrancea şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Focşani, în centrul oraşului Focşani a fost instituit un alt centru de carantină pentru persoanele venite din zonele roşii.

Au fost deja aduşi aici cetăţeni dintr-o carantină unde înţeleg că erau condiţii improprii. Nu am nimic împotriva acestor persoane, dar ar fi fost de preferat ca centrele de carantină să fie locaţii izolate, ferite.

Au transferat persoane din alte localităţi, care nu au nicio legătură cu Focşaniul, nu au domiciliul în oraş. Ce facem, îi aducem pe toţi, din tot judeţul, în Focşani?", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misăilă.

Acesta şi-a exprimat dezacordul cu privire la modul "total netranspareant" în care Prefectura înţelege să gestioneze această criză şi a solicitat prefectului "să nu facă tot Focşaniul un centru de carantină".

"Ne-au pus în faţa faptului împlinit. Este o practică a Prefecturii Vrancea, de a gestiona epidemia de coronavirus în secret, total netransparent. Nu avem nimic impotriva cetăţenilor care vor fi aduşi aici şi care nu au nicio vină.

Solicit Prefectului să găsească altă locaţie, una cât mai retrasă posibil, nicidecum în centrul oraşului. Fac un apel public către Prefectul Judeţului Vrancea: Fără centre de carantină pe raza municipiului Focşani! Avem deja două centre. Ajunge! Nu putem face tot Focşaniul un centru de carantină.

Nu putem lăsa o comunitate întreagă să fie pusă în pericol de persoane care nici nu ştiu ce au de făcut. În acelaşi timp cer ca focşănenii şi nu numai, să fie informaţi în legătură cu situaţia reală a evoluţiei epidemiei de COVID-19", a susţinut Misăilă.

Primarul spune că nu a fost invitat să participe la discuţiile în care s-au stabilit aceste locaţii de carantină şi că primăria nu deţine spaţii care să îndeplinească condiţiile necesare carantinării, cu excepţia unuia care a fost deja pus la dispoziţia Prefecturii.

"Pe noi nu ne-a consultat nimeni, nu ne-a întrebat nimeni. O singură dată m-au invitat la CJSU şi la alte două întâlniri restrânse. De fiecare dată când am fost invitat am participat.

Am fost solicitat şi în vederea unor spaţii de carantină, dar noi ca primărie nu deţinem spaţii care să îndeplinească condiţiile. Am propus un spaţiu pe care îl aveam, într-o bază de practică a unui liceu din Focşani, unde am fost de acord să se înceapă carantinarea persoanelor doar după ce s-au suspendat cursurile şcolare, pentru siguranţa elevilor", a precizat primarul.

Reprezentanţii Prefecturii Vrancea susţin că primarul Cristi Misăilă a fost consultat cu privire la posibile soluţii pentru carantină, dar că acesta "nu a venit cu nicio propunere".

"Domnul primar a fost întrebat de fiecare dată ce soluţii are pentru carantină. În afară de un centru unde nu sunt condiţii nici măcar pentru oamenii străzii, domnul primar nu a venit cu nicio propunere.

Ba mai mult, a refuzat orice propunere şi a ieşit ulterior public ca să incite cetăţenii", a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Vrancea, Adrian Creţu.

Acesta a confirmat faptul că la nivelul judeţului Vrancea a fost instituit zilele acestea un nou centru de carantină, fără a preciza însă adresa acestuia.