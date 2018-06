Întâlnire crucială între Gabriela Firea și reprezentanții Ambasadei SUA

Primarul General, Gabriela Firea, a avut la sediul Primariei Capitalei, o intrevedere cu E.S. Abigail Rupp, adjunct al Şefului Misiunii Diplomatice a SUA, cu care a discutat despre posibilitatea unor colaborari si parteneriate, in domenii precum sanatate, infrastructura si energie.

In cadrul intalnirii, Primarul General a explicat ca Primaria Municipiului Bucuresti are in pregatire o serie de proiecte de importanta majora pentru dezvoltarea Capitalei, atat in ceea ce priveste infrastructura de transport, dar si proiecte care vizeaza construirea de noi unitati medicale in Bucuresti.

Un alt subiect aflat pe agenda discutiilor l-a constituit consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a unor zone istorice din Capitala, care au fost neglijate de autoritati in ultimele decenii si pe care actuala conducere a Primariei Capitalei doreste sa le modernizeze, beneficiind de expertiza specialistilor americani.

La randul sau, adjunctul Şefului Misiunii Diplomatice a SUA, E.S. Abigail Rupp, a exprimat interesul de a colabora cu Primaria Municipiului Bucuresti in sprijinul proiectelor benefice pentru Capitală, subliniind potenţialul investitional pentru oamenii de afaceri din SUA.

La finalul intrevederii, cei doi oficiali au stabilit continuarea dialogului si facilitarea de întalniri intre reprezentantii Primariei Capitalei si cei ai comunitatii de afaceri americane.